エンドレスハウザー ジャパン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：泉 俊彰) は、産業用ガスストリームにおける硫化水素(H2S)のリアルタイム・連続測定が可能な、画期的な分析装置「JT33 TDLASガスアナライザ」の国内防爆取得を発表しました。H2Sガス分析では長年の課題だった、リアルタイム測定・高い信頼性・手間のかからないメンテナンスを可能にしたJT33は、お客様のガス品質の確保、プロセス制御の最適化、プラントの安全性向上に貢献します。

硫化水素ガス分析計JT33 TDLASガスアナライザが国内防爆取得





【JT33 TDLASガスアナライザの概要】

JT33 TDLASガスアナライザは、実績のある波長可変半導体レーザー吸光分光法(TDLAS)を使用して、産業用ガスプロセス中のH2Sを確実に測定。また特許取得済みの差分分光技術を使用して、測定対象物濃度の変化に素早く応答し、微量H2Sであっても高精度な連続測定を実現します。汚染物質やガス組成の変化にも左右されず、繰り返し性の高い測定が可能です。

高精度であるだけではなく、ガスクロマトグラフィーなど従来のガス分析機器では必要となるキャリアガスが不要で、ランニングコストを抑えることができ、非接触測定により検出器がプロセスガスに直接触れないため、長期にわたる安定運用が可能です。さらにEndress+Hauser独自のHeartbeat Technologyにより24時間体制での機器の状態監視をサポート。メンテナンスの大幅な削減とトレーサビリティーを確保し、お客様に競争優位性をもたらします。









【JT33の利用シーン～石油・ガス産業の課題に応える高性能分析技術】

石油・ガス産業では、最高レベルのプロセス効率と製品品質の確保が要求される中、ガス分析の重要性が高まっています。安全性の確保、供給停止や余剰ガス焼却の防止、販売条件に基づく測定結果の文書化が必要とされる中、JT33はこれらの課題に対応する理想的なソリューションです。

JT33は、天然ガス、バイオメタン、二酸化炭素パイプラインなどの用途において、腐食の防止やリスクの低減に寄与します。また、ガススウィートニングプロセスの最適化や、LNGプラント、二酸化炭素回収・貯留(CCUS)プロセスにおけるCO2品質の確保にも活用できます。









【JT33の主な特長】

・実証された差分分光技術により、過酷なアプリケーションの汚染物質やガス組成の変化にも対応

・自動バリデーション機能により、現場でアナライザの稼働状況を確認可能

・Heartbeat Technology による履歴データの自動保存、スペクトルロギング、診断、検証レポート作成

・高精度かつ高い繰返し性を備えた、NISTトレーサブルな工場校正

・部品は現場で交換可能で、柔軟な修理対応によりダウンタイムを最小化

・使いやすいタッチパネルのインタフェース。直感的なメニュー操作および内蔵Webサーバーソフトウェア









■会社概要

社名 ： エンドレスハウザー ジャパン株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 泉 俊彰

所在地 ： 東京都

設立年 ： 1955年

事業内容： プロセスオートメーション分野における各種計装制御機器

およびソリューションの提供

URL ： https://www.jp.endress.com









■製品に関するお問い合わせ

メール： info.jp@endress.com