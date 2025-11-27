大阪ゲームダンジョン_お知らせ画像





ゲームダンジョン事務局は、本年12月27日(土)にマイドームおおさか(大阪・堺筋本町駅から徒歩6分)で開催するインディゲーム展示会「大阪ゲームダンジョン」に出展する107の団体を本日公開しました。





また、本日より入場チケットの販売を開始しました。入場チケットはデジタルチケット販売サイト「PassMarket」にてご購入いただけます。

大阪ゲームダンジョンは「若い方にもインディゲームの世界に触れてほしい」という考えから18歳以下の入場を無料といたします。また、閉会1時間前の16時からは全ての方が入場無料です。





関西圏で初の開催となるゲームダンジョンをぜひ探索してください！









◆お知らせの内容まとめ

(1) 12/27(土)に大阪・堺筋本町で初開催の「大阪ゲームダンジョン」

本日より出展団体の一覧を公開、107の団体が出展

https://gamedungeon.jp/events/osaka/exhibit_informations





(2) 本日よりPassMarketで入場チケット販売開始

18歳以下の入場は終日無料(購入不要)

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02m0hm8na2u41.html









◆開催概要

【イベント内容】

個人や小規模チームが制作するデジタル・ゲーム(インディゲーム)の展示会





【開催日時】

2025年12月27日(土)12:00 - 17:00





【会場】

マイドームおおさか 1階 展示ホール(A)

〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号





【会場へのアクセス】

・Osaka Metro 堺筋線・中央線「堺筋本町」駅から徒歩6分

・Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅から徒歩7分

・京阪電車「天満橋」駅から徒歩約10分

https://www.mydome.jp/organizer/access/





【出展団体一覧】

https://gamedungeon.jp/events/osaka/exhibit_informations





【チケット購入】

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02m0hm8na2u41.html





【Steam特設ページ】

12月中旬に公開、Steamでのイベント期間は開催前後の2週間程度を予定





【主催・お問い合わせ先】

ゲームダンジョン事務局 info@tokyogamedungeon.com









◆入場チケット

◯入場料の区分について

＜19歳以上＞

・12:00 - 16:00

1,000円

・16:00 - 17:00

無料(購入不要)※1

＜18歳以下＞

無料(購入不要) ※2





※1会場の混雑状況によって入場を制限する場合があります。

※2小学生以下の入場は保護者の同伴が必要となります。年齢確認をさせていただく場合がありますので、学生証・運転免許証など生年月日がわかる本人確認書類をお持ちください。





◯前売券と当日券について

前売券の購入に関する詳細はチケット購入サイト「PassMarket」をご確認ください。PassMarketでのチケット購入はYahoo! JAPAN IDによるログインが必要です。海外在住などでYahoo! JAPAN IDが取得できない場合はメールにてお問い合わせください。

前売券の方が当日スムーズに入場できますので、ぜひ前売券の購入をご検討ください。





＜前売券＞

料金(税込) ：1,000円

支払い方法 ：クレジットカード、PayPay

受付開始時間：11:30

入場開始時間：12:00





＜当日券＞

料金(税込) ：1,000円

支払い方法 ：現金、PayPay

受付開始時間：12:00

入場開始時間：12:00









◆会場マップ





大阪ゲームダンジョン_会場図





◆出展団体リスト





大阪ゲームダンジョン_出展団体一覧1

大阪ゲームダンジョン_出展団体一覧2

大阪ゲームダンジョン_出展団体一覧3





※出展団体や出展内容は今後、追加・変更される場合があります。









◆マイドームおおさか資料

◯外観写真





マイドーム大阪_外観写真





◯1階展示場(A) 写真





マイドーム大阪_1階展示ホール(A)