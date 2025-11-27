12/27(土)開催のインディゲーム展示会「大阪ゲームダンジョン」107の出展団体を公開 入場チケット販売開始、18歳以下は入場無料に
大阪ゲームダンジョン_お知らせ画像
ゲームダンジョン事務局は、本年12月27日(土)にマイドームおおさか(大阪・堺筋本町駅から徒歩6分)で開催するインディゲーム展示会「大阪ゲームダンジョン」に出展する107の団体を本日公開しました。
また、本日より入場チケットの販売を開始しました。入場チケットはデジタルチケット販売サイト「PassMarket」にてご購入いただけます。
大阪ゲームダンジョンは「若い方にもインディゲームの世界に触れてほしい」という考えから18歳以下の入場を無料といたします。また、閉会1時間前の16時からは全ての方が入場無料です。
関西圏で初の開催となるゲームダンジョンをぜひ探索してください！
◆お知らせの内容まとめ
(1) 12/27(土)に大阪・堺筋本町で初開催の「大阪ゲームダンジョン」
本日より出展団体の一覧を公開、107の団体が出展
https://gamedungeon.jp/events/osaka/exhibit_informations
(2) 本日よりPassMarketで入場チケット販売開始
18歳以下の入場は終日無料(購入不要)
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02m0hm8na2u41.html
◆開催概要
【イベント内容】
個人や小規模チームが制作するデジタル・ゲーム(インディゲーム)の展示会
【開催日時】
2025年12月27日(土)12:00 - 17:00
【会場】
マイドームおおさか 1階 展示ホール(A)
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号
【会場へのアクセス】
・Osaka Metro 堺筋線・中央線「堺筋本町」駅から徒歩6分
・Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅から徒歩7分
・京阪電車「天満橋」駅から徒歩約10分
https://www.mydome.jp/organizer/access/
【出展団体一覧】
https://gamedungeon.jp/events/osaka/exhibit_informations
【チケット購入】
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02m0hm8na2u41.html
【Steam特設ページ】
12月中旬に公開、Steamでのイベント期間は開催前後の2週間程度を予定
【主催・お問い合わせ先】
ゲームダンジョン事務局 info@tokyogamedungeon.com
◆入場チケット
◯入場料の区分について
＜19歳以上＞
・12:00 - 16:00
1,000円
・16:00 - 17:00
無料(購入不要)※1
＜18歳以下＞
無料(購入不要) ※2
※1会場の混雑状況によって入場を制限する場合があります。
※2小学生以下の入場は保護者の同伴が必要となります。年齢確認をさせていただく場合がありますので、学生証・運転免許証など生年月日がわかる本人確認書類をお持ちください。
◯前売券と当日券について
前売券の購入に関する詳細はチケット購入サイト「PassMarket」をご確認ください。PassMarketでのチケット購入はYahoo! JAPAN IDによるログインが必要です。海外在住などでYahoo! JAPAN IDが取得できない場合はメールにてお問い合わせください。
前売券の方が当日スムーズに入場できますので、ぜひ前売券の購入をご検討ください。
＜前売券＞
料金(税込) ：1,000円
支払い方法 ：クレジットカード、PayPay
受付開始時間：11:30
入場開始時間：12:00
＜当日券＞
料金(税込) ：1,000円
支払い方法 ：現金、PayPay
受付開始時間：12:00
入場開始時間：12:00
◆会場マップ
大阪ゲームダンジョン_会場図
◆出展団体リスト
大阪ゲームダンジョン_出展団体一覧1
大阪ゲームダンジョン_出展団体一覧2
大阪ゲームダンジョン_出展団体一覧3
※出展団体や出展内容は今後、追加・変更される場合があります。
◆マイドームおおさか資料
◯外観写真
マイドーム大阪_外観写真
◯1階展示場(A) 写真
マイドーム大阪_1階展示ホール(A)