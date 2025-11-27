2025年11月27日

Ｐ ＧＦ生命

（プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社）

「ＰＧＦ生命マイページ」の登録者が20万人を突破



ＰＧＦ生命（プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社、代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 得丸 博充）は、このたび、「ＰＧＦ生命マイページ」の登録者が20万人を突破したことをお知らせします。

本サービスは、当社ホームページからＰＧＦ生命マイページにアクセスいただき、ご利用者さまのお名前、Eメールアドレスと証券番号などの情報を登録することで、契約内容の確認や各種お手続きが可能となります。ＰＧＦ生命は、今後も、より多くのお客さまにご満足いただける商品の開発に取り組むとともに、ご加入後も安心してご契約を継続していただけるよう、質の高いサービスの提供に取り組んでまいります。

● 動画でわかる！ＰＧＦ生命マイページでできることのご紹介

動画の中で、あなたが知りたいお手続きを選択していただくとＰＧＦ生命マイページでできるお手続きについてのご案内をご覧いただけます。くわしくは下記URLをクリックして動画を再生ください。

pgflife.mil.movie/EVnibU/?ref=mypage_guide

● ＰＧＦ生命マイページ登録・ログインキャンペーン開催中！＜ 2025 年 12 月 26 日まで＞

Ｐ ＧＦ生命マイページへの新規登録またはログインで総計1,000名様に選べるグルメギフトのプレゼントや「Web通知」への変更でアイスクリーム引換券をもれなくプレゼントするキャンペーンを開催中です。

※応募には条件があります。キャンペーンの詳細は下記URLをクリックしてご覧ください。

https://www.pgf-life.co.jp/mypage/campaign_08.html