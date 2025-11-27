「ラーメンは世界に誇る日本のエンターテインメントである!!」をコンセプトに「らあめん花月嵐」のブランド名で、211店舗(海外28店舗含む)を運営するグロービート・ジャパン株式会社(本社：東京都杉並区)は、BLACK FRIDAYに【特別企画】を多数実施します。









■【特別企画(1)】超人気！伝説の人気No.1ラーメンが1日限りの復活！！

2025年11月28日(金)のBLACK FRIDAYに、伝説の人気NO.1ラーメン『嵐げんこつらあめんブラックモンスター』を復活販売します。

通常の『嵐げんこつらあめん』を圧倒的に上回る「大量の背脂」を投入した、まさに花月嵐らしい自信の一杯を、1日限りではございますが、是非ご堪能ください。

※各店舗20食の数量限定販売





嵐げんこつらあめんブラックモンスター_990円(税込)





発売日 ： 2025年11月28日(金) ※1日限り

販売商品： 嵐げんこつらあめんブラックモンスター

https://www.k2-museum.jp/limited/172_bm/

販売価格： 990円(税込)









■【特別企画(2)】3日間限定！公式通販サイトで特別販売セール！

11月28日(金)～11月30日(日)の3日間、新しく誕生した【花月嵐公式通販サイト】内で販売されている『冷凍ラーメン』や『スペシャルセット』を特別価格で販売します。花月嵐の店舗と同じ味が、お手軽に自宅でも楽しめる絶好の機会となっております！





嵐げんこつらあめん





壺ニラ調味料





穂先メンマ





開催期間：2025年11月28日(金)～11月30日(日)

＜特別価格の商品＞

(1)冷凍 嵐げんこつらあめん：50％OFF

(2)スペシャルセット(箱ラーメンと壺ニラの詰め合わせ)：30％OFF









■【特別企画(3)】5％OFFクーポンを配布！

11月28日(金)に来店された方全員に【花月嵐公式通販サイト】で12月1日(月)～12月10日(水)に使える『5％OFFクーポン券』を配布します。

BLACK FRIDAYでは安く買えなかった商品を、お値打ち価格で購入することができますので、ぜひご利用ください。

配布日：2025年11月28日(金) ※1日限り





公式通販サイト(花月嵐の自社ネットショップ)

https://www.kagetsustore.com/





特別企画