“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」では、2025年12月25日まで「PARTNERSHIP施設」「FRIENDSHIP施設」を対象としたクリスマスステイにおすすめの宿7選の特集を公開いたします。クリスマス特集：https://relohotels.com/special/17682/

今回の特集では、下呂温泉など有名温泉地から人気テーマパーク近くのホテルまでバラエティーに富んだ7つの宿と限定プランをご紹介します。本特集のために用意された限定プランでは、施設によりケーキ＆ドリンクセットやレイトチェックアウト12時、地元ゴスペルグループの歌唱イベントなど様々な特典が用意されています。ぜひお気に入りの宿やプランを見つけてクリスマス旅の参考にしてみてはいかがでしょうか。

■クリスマス特集

＜紹介施設＞

1. ホテルリステル猪苗代 ウイングタワー（福島・表磐梯） 2. 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート（千葉・舞浜）3. シャトレーゼホテル旅館 富士野屋（山梨・石和温泉）4. シャトレーゼホテル石和（山梨・石和温泉）5. ホテルくさかべアルメリア（岐阜・下呂温泉）6. hotel tou nishinotoin kyoto（京都・西洞院）7. いこい亭菊萬（鳥取・皆生温泉）

特集ページ： https://relohotels.com/special/17682/

【PARTNERSHIP施設・FRIENDSHIP施設とは】リロホテルズ＆リゾーツ事務局の審査基準を満たした、優良な提携宿泊施設です。会員様に安心してご利用いただける宿のみを掲載しており、限定のお得プランやシークレットプランをご用意しています。

株式会社リロホテルソリューションズ所在地：東京都新宿区新宿5-17-9設立：2024年3月1日資本金：3,000万円代表者：代表取締役社長 島田 康平事業内容：ホテル・旅館のBPO事業（集客コンサル、支配人派遣事業含む）HP：https://relohotel-solutions.com/

現在国内を含む世界の観光市場は大きな成長が見込まれる一方で、地方のおかれている状況は大変厳しく、経営層の高齢化や人口減少、若者の都市部への流出等の問題が年々深刻化しています。これらの問題を解決すべく、これまで株式会社リロバケーションズ内で活動してきた「地域創生ソリューションユニット」が2024年3月「株式会社リロホテルソリューションズ」として法人化しました。

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに-人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

