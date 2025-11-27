o9 Solutions、米連邦地裁でSAPと元幹部を営業秘密不正取得で提訴





o9 Solutionsは、違法な盗用や模倣から自社の貴重な知的財産を守ることに全力で取り組んでいる

ダラス, 2025年11月27日 /PRNewswire/ -- o9 Solutions, Inc.（以下「o9」または「当社」）は本日、ドイツのバーデン＝ヴュルテンベルク州に本社を置くSAP SEおよびSAP America, Inc.（NYSE：SAP; FWB：SAP; FWB：SAPA）（「SAP」）を相手取り、米国テキサス州北部連邦地方裁判所に訴状を提起したことを発表しました。本訴状では、SAPがo9の営業秘密および機密文書を不正に利用しており、これには統合事業計画向けのサプライ・チェーン管理ソフトウェアおよびサービス、ならびにそれに関連する商業化および販売活動が含まれると主張されています。

国際的な企業スパイ行為や技術窃盗は、アメリカの技術投資およびイノベーションに対する大きな脅威です。o9は、SAPが意図的に自社の営業秘密や機密ビジネス情報を不正利用し、イノベーションへの投資を回避することで不公正な競争を行っていると考えています。o9は訴状の中で、SAPの行為が少なくとも3名の元o9幹部によって助長されたことを示しています。これらの幹部はo9の営業秘密へのアクセス権を与えられていたにもかかわらず、o9在職中にSAPと共謀していました。本訴訟では、これらの幹部がo9を退職してSAPに転籍する前に数万件ものファイルをダウンロードし、現在SAPにおいて重要な役職を務め、盗用したo9 Solutionsの技術およびビジネス情報を利用してo9に対して不公正な競争を行うSAPの戦略の遂行に関与していると主張されています。

o9の共同創業者兼CEOであるChakri Gottemukkala氏は、次のように述べています。「o9は、研究開発への多大な投資を通じて、AI搭載の企業向け計画/実行プラットフォームにおいて市場をリードする製品を創出しました。私たちは、エンタープライズ・ナレッジ・グラフ技術によって支えられたo9デジタル・ブレイン・プラットフォームの革新性と、それが市場にもたらしている価値を誇りに思っています。独自の知的財産の露骨なコピーや不正利用は、不公正な競争環境を生み出します。」

Gottemukkala氏はさらに次のように述べました。「o9は、SAPが組織的にo9に対して行った攻撃の証拠が明白かつ説得力のあるものであると考えています。私たちは、o9の貴重な知的財産および機密ビジネス情報を断固として保護するとともに、世界中のさまざまな業界の顧客に利益をもたらし、業界を変革する技術の開発を引き続き進めてまいります。」

o9は訴状の中で、これら3名の元o9幹部が退職に至る期間において、一連の重大な虚偽表示を通じて、o9の技術に関連する高度に機密性の高いファイル2万件以上にアクセスし、ダウンロードしたと主張しています。これには、機密のアーキテクチャや技術設計、マーケティング、販売、事業ロードマップ、その他の機密情報や営業秘密に関わる資料が含まれます。本訴状では、これらの行為と同時期に、o9の機密ビジネス情報を利用して、SAPがo9によって発明、設計、開発、導入された革新技術を含む製品やサービスの販売・マーケティングを開始したと主張しています。

o9は、SAPがo9の営業秘密や機密ファイルを保有、アクセス、使用することを停止させることを求めています。また、金銭的損害賠償も請求する予定です。訴状は、https://o9solutions.com/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-25-o9-Complaint.pdfからご覧いただけます。

o9 Solutionsは、Kirkland & Ellis LLPを代理人としています。

o9について

o9は、企業が変動性と不確実性が増す環境下で意思決定を変革できるよう、アジャイルで適応力のある自律的な計画・実行モデルの構築を支援する、エンタープライズ・ナレッジおよびAI搭載の先進的プラットフォームを提供するリーディング・カンパニーです。需要予測の精度向上、需要と供給の適合、マルチティア・サプライ・チェーン全体での可視性と協働の促進による最適なコスト/在庫でのレジリエンス向上、新製品や商業施策の最適化による収益成長とマージン改善など、長期から戦術的、実行レベルに至る意思決定を、o9のデジタル・ブレイン・プラットフォーム上でより迅速かつ賢明に行うことができます。

o9は、企業ナレッジ・グラフ・モデリング、ビッグ・データ分析、需要予測/供給バランス/シナリオ・プランニングのための高度なアルゴリズム、リアルタイム学習、協働、生成型およびエージェント型AI、使いやすいインターフェイスやクラウド提供といった革新的技術に加え、組織運営、プロセス管理、チェンジ・マネジメントのベスト・プラクティスなどの革新的な経営手法を統合し、企業の意思決定のアジリティを変革します。

