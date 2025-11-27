入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、2025年11月19日（水）に、スケジュール帳やポイントカード、お子さまのマイマークとして人気の「ぷちスタンプ」に、新たに4デザインを追加し全60種類となりました。

【新デザイン】かわいさ満点の4デザインが仲間入り

https://www.seal-de-name.com/fs/sealde/petit?utm_source=News-petit251127

ぷちスタンプは、2021年に全面リニューアルして以来、ご購入者さまから「もっとイラストを増やしてほしい」というご要望を多数いただいておりました。今回新たに登場したのは、思わず集めたくなるような4つの仲間たち。ゆるかわテイストが魅力の ももんが・もちうさ・もちねこ・めんだこ が新登場。手帳のアクセントとしてはもちろん、小さなお子さまの持ち物のワンポイントにも使いやすいラインアップです。

【はんこDEネーム ぷちスタンプ】■セット内容：スタンプ1本（印面サイズ：W10×H10mm）■料金：220円（税込） ※商品合計750円以上からご購入いただけます■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/fs/sealde/petit?utm_source=News-petit251127

【はんこDEネーム ぷちスタンプ2本＋インクつき】■セット内容：スタンプ2本（印面サイズ：W10×H10mm）、オールパーパスパッド（油性インク）■料金：1,080円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/fs/sealde/mask_petit?utm_source=News-petit251127

1cmサイズでいろいろ使える“ちいさな相棒”

ぷちスタンプは、スケジュール帳や手帳のカレンダー等に押すことができる1cmサイズです。ショップのポイントカードなどにもお使いいただけます。小さなお子さまのマイマークとしてもご利用いただいております。

■スケジュール帳、カレンダー、ポイントカードなどに

1cm角のコンパクトなサイズは、毎日のスケジュール管理にぴったり。予定の種類ごとにイラストを使い分ければ、ひと目でわかりやすい手帳づくりができます。また、ショップのポイントカードにも押しやすく好評です。

■ワンポイントスタンプ、マイマークとしても

小さなお子さまの“自分のもの”を示すマイマークとしても便利に使えます。文具やお手紙のワンポイントに押しても可愛らしく、ちょっとした贈り物のアクセントにも。季節や気分に合わせて組み合わせが楽しめることも魅力です。

3色からえらべる、油性マジックのような使用感のオールパーパスパッドインク台

スタンプ2本セットに付属しているオールパーパスパッドは、インクカラーをブラック・ブルー・ピンクの3色から選ぶことができます。油性マジックのような万能インクを使用しているので、速乾性で消えにくくアイロン不要でお洗濯も可能です。

■紙だけでなく、金属・布・プラスチックにも名前つけできる

生地に押してそのまま洗濯することができるので、衣類・マスクにも押すことが可能です。文具や食器にも使えて食洗機にも対応しています。

「ぷちシリーズ」商品一覧

「ぷちシリーズ」は、すべて当店のイラストレーターが作成したオリジナルです。今では、お名前シールや印鑑、タオル刺繍などにも展開される人気シリーズとなりました。ぷちシリーズを使用、または同じイラストレーターが作成した商品をご紹介します。

どこで買ったの？と聞かれたい賢いママ必見、オリジナルお名前スタンプ『はんこDEネーム』

https://www.seal-de-name.com/category/petit.html?utm_source=News-petit251127

2012年の発売開始以来、繰り返し手軽に使える便利な名前つけグッズとして、多くのユーザーにご愛用いただいてまいりました。スタンプがたっぷり入った「でらっくす21点セット」を中心に、少量＆名前シールつきの「らいと13点セット」や、洗濯タグ用スタンプ、兄弟追加セット、少量シンプルセットなど、用途に合わせた商品を展開しております。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

2025年で、23周年を迎えた「シールDEネーム」のECショップ

https://www.seal-de-name.com/stamp/index.html?utm_source=News-petit251127

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、23年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

■会社概要社名:株式会社サンアドシステム所在地:大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F代表取締役:山根 昭二設立:1991年2月7日事業内容: EC事業、クリエイティブ事業会社HP:https://www.sunad-s.co.jp/