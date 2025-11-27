【テニス】佐藤政大選手が45歳以上ダブルスで準優勝 MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）がサポートしているプロテニスプレーヤー佐藤政大選手が、2025年11月15日から21日にかけてタイ・パタヤで開催された「MT700 ITF Fitz Club Tennis Masters Championship」に出場。45歳以上男子ダブルスの部で清川浩平選手と組んで、準優勝を果たしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335262&id=bodyimage1】
佐藤選手は50歳以上男子シングルス、35歳以上男子ダブルス、45歳以上男子ダブルスの3種目に出場。タフな日程と高温多湿のコンディションの中、粘り強さを発揮して結果につなげました。
45歳以上男子ダブルスの準々決勝は、雨による中断を挟みながらも集中力を保って勝利。準決勝では、インド代表で非常にテクニックのあるNarendra Singh CHOUDHARY選手のペアと対戦。CHOUDHARY選手をうまくかわしながら試合を展開して、前戦に続きストレート勝ちを収めました。
決勝は、地元タイのAkkasit TEPKASIKUL選手、ミャンマーのThura MYO選手ペアと対戦し、ほぼ全てのゲームがノーアドバンテージの接戦となりました。最後の1ポイントを取りきることができない悔しいゲームが続き、6-7、4-6で惜しくも敗れて準優勝となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335262&id=bodyimage2】
このほか、佐藤選手は50歳以上男子シングルスではベスト8入り、清川選手と組んだ35歳以上ダブルスは初戦で涙を飲みました。
大会後、佐藤選手は大会を以下のように振り返りました。
＜佐藤政大選手コメント＞
暑さやスコールによるナイトマッチなど厳しいコンディションでしたが、最後まで全力で戦いました。決勝はあと一本が届かず悔しい結果となりましたが、また必ずリベンジしたいと思います。引き続き練習を積んで、次の大会ではさらに良い結果を届けられるよう頑張ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335262&id=bodyimage3】
＜佐藤政大（さとうまさひろ）選手 プロフィール＞
1972年生まれ。栃木県宇都宮市出身。3才頃からテニスを始め、全国小学生、全国中学生、インターハイ等の全国大会に出場。35歳を機にベテランテニスに挑戦を始めました。
●主な戦績
全日本ベテランテニス選手権 シングルス、ダブルス優勝
全日本テニス選手権 ミックスダブルスベスト4
軽井沢国際テニストーナメント ダブルス優勝
European Senior Championships 男子40歳以上ダブルス優勝
ITF senior tennis tournament SENKO CUP in Aichi grade400 45歳以上ミックスダブルス優勝
SANTA CRUZ - SUDAMERICANO INDIVIDUAL SENIOR 2021 男子45歳以上ダブルス優勝
Miraflores - Terrazas Ciudad Miraflores 男子45歳以上ダブルス優勝
Oceania Regional Seniors Tennis championships 男子45歳以上ダブルス優勝
1000 - Mont-Tremblant -Mont-Tremblant Cup 2022 男子50歳以上シングルス優勝 45歳以上ダブルス準優勝
1000 - GOLD COAST - TENNIS SENIORS QUEENSLAND CHAMPS 男子45歳以上ダブルス優勝 50歳以上ミックスダブルス優勝
ITF YOUNG SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS （30, 35,40,45） 男子45歳以上ダブルス ベスト4
SENKO CUP ITF Tennis Masters Tour700 in Aichi 男子45歳以上ダブルス、男子30歳以上ダブルス、50歳以上MIXダブルス優勝
ITF WORLD TENNIS MASTERS TOUR MT1000 - SWAN HILL 男子35歳以上ダブルス、男子45歳以上ダブルス優勝
