挑戦する選手を応援 創業50周年の明日香野が第17回 北区オープン大会ボディビル・フィットネス大会に参加して和菓子お届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野は、「第17回 北区オープン大会ボディビル・フィットネス大会」（11/9・北区赤羽会館講堂）に参加。鍛え抜かれた身体と精神を競い合う選手の挑戦を後押しする応援団として、和菓子をお渡しして、ちょっと食べる喜びをお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335090&id=bodyimage1】
本大会は北区、東京都北区体育協会が主催、北区ボディビル・フィットネス連盟が主管。メンズフィジーク、ビギナーズフィットネス、ボディフィットネス、男子ボディビル、ビキニフィットネス、パラの部などが行われました。
区内外から集まった選手297名がステージに立ち、厳しいトレーニングの成果を披露。観客席からは大きな声援が送られ、会場は終日にわたって熱気に包まれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335090&id=bodyimage2】
明日香野は、選手やスタッフの皆さまに「和sweetsぷち大福」300パックをお届けし、競技の合間のエネルギー補給やリラックスタイムに「ちょっと食べる」喜びをお届けしました。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための様々な活動に取り組んでいます。その一環として、今年も北区オープン大会に参加させていただきました。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティに応援団として参加し、皆様のお仲間に加えていただきながら、コミュニケーションを図ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335090&id=bodyimage3】
【大会概要】
大会名 ：第17回北区オープン大会ボディビル・フィットネス大会
主 催 ：北区・（公財）東京都北区体育協会
開催日 ：11月9日（日）
開催地 ：北区赤羽会館（東京都北区赤羽南1-13-1）
公式サイト：http://bodybuilding-fitness.jp/Kitaku.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335090&id=bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335090&id=bodyimage5】
プレスリリース詳細へ