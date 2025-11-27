鹿児島に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ鹿児島」、11月25日に登録会員数4,000人を突破
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）が運営する鹿児島に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ鹿児島」は、2025年11月25日（火）に登録会員数が4,000人を突破したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334993&id=bodyimage1】
ジョブアンテナ鹿児島：https://kagoshima.jobantenna.jp/
ジョブアンテナは、豊富な求人数と使いやすい検索機能を併せ持つ「地域特化型の求人マッチングサービス」として2016年より沖縄でサービスを開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。
2021年には初の地域展開となる北海道進出を実現し、北海道新聞社とともに道内企業に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ北海道」を開始しました。そして、2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛において各地域の求人・転職メディア市場に参入し、地域に特化した求人マッチングサービスとして自社単独でジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
サイト上には、鹿児島に拠点を持つIT企業やベンチャー企業から鹿児島ならではの地場企業まで、11月25日時点で60社以上の企業情報と210件以上の求人情報が掲載されており、業種もIT・通信・インターネットをはじめ、メーカー・サービス・流通・小売など多岐に渡っていることから、サービス開始から登録会員数は順調に増加しこの度4,000人を突破しました。
今後も「ジョブアンテナ鹿児島」は、沖縄をはじめ各地域での実績をもとにサービスの競争優位性を強化していくことで、「鹿児島の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」が実現できるよう取り組んでまいります。
■「ジョブアンテナ鹿児島」の登録属性（2025年11月25日時点）
11月25日時点における登録会員の属性は、以下の通りとなっています。
会員数 ：4,012人
平均年齢 ：36.4歳
男女比 ：男性38.2%、女性34.9%、無回答26.9%
転職希望時期：すぐにでも41.5%、半年以内22.7%、1年以内8.5%、翌年以降3.8%、
いい会社があれば21.2%、考えていない2.5%
※「ジョブアンテナ鹿児島」の登録会員の64%以上が『半年以内の転職』を希望しています
■「いいかも！」／「わっぜいいかも！」機能
気になった企業や求職者に対して「いいかも！」というサインを送り合うことで、双方向な求職活動を実現しています。企業とのメッセージは、お互いに「いいかも！」が成立した際のみ可能なため、求職者は興味のない企業とのやり取りに煩わされることはありません。鹿児島版オリジナルの「わっぜいいかも！」も企業や求職者が興味を抱いていることを伝える機能です。「わっぜいいかも！」は、「いいかも！」を強調したサインで、受け取った企業や求職者に対してより強く興味を持っていることをアピールします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334993&id=bodyimage2】
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334993&id=bodyimage1】
ジョブアンテナ鹿児島：https://kagoshima.jobantenna.jp/
ジョブアンテナは、豊富な求人数と使いやすい検索機能を併せ持つ「地域特化型の求人マッチングサービス」として2016年より沖縄でサービスを開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。
2021年には初の地域展開となる北海道進出を実現し、北海道新聞社とともに道内企業に特化した求人マッチングサービス「ジョブアンテナ北海道」を開始しました。そして、2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛において各地域の求人・転職メディア市場に参入し、地域に特化した求人マッチングサービスとして自社単独でジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
サイト上には、鹿児島に拠点を持つIT企業やベンチャー企業から鹿児島ならではの地場企業まで、11月25日時点で60社以上の企業情報と210件以上の求人情報が掲載されており、業種もIT・通信・インターネットをはじめ、メーカー・サービス・流通・小売など多岐に渡っていることから、サービス開始から登録会員数は順調に増加しこの度4,000人を突破しました。
今後も「ジョブアンテナ鹿児島」は、沖縄をはじめ各地域での実績をもとにサービスの競争優位性を強化していくことで、「鹿児島の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」が実現できるよう取り組んでまいります。
■「ジョブアンテナ鹿児島」の登録属性（2025年11月25日時点）
11月25日時点における登録会員の属性は、以下の通りとなっています。
会員数 ：4,012人
平均年齢 ：36.4歳
男女比 ：男性38.2%、女性34.9%、無回答26.9%
転職希望時期：すぐにでも41.5%、半年以内22.7%、1年以内8.5%、翌年以降3.8%、
いい会社があれば21.2%、考えていない2.5%
※「ジョブアンテナ鹿児島」の登録会員の64%以上が『半年以内の転職』を希望しています
■「いいかも！」／「わっぜいいかも！」機能
気になった企業や求職者に対して「いいかも！」というサインを送り合うことで、双方向な求職活動を実現しています。企業とのメッセージは、お互いに「いいかも！」が成立した際のみ可能なため、求職者は興味のない企業とのやり取りに煩わされることはありません。鹿児島版オリジナルの「わっぜいいかも！」も企業や求職者が興味を抱いていることを伝える機能です。「わっぜいいかも！」は、「いいかも！」を強調したサインで、受け取った企業や求職者に対してより強く興味を持っていることをアピールします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334993&id=bodyimage2】
■インタラクティブについて
インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
プレスリリース詳細へ