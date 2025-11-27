『アイドルマスター シンデレラガールズ』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』との『アイドルマスター シンデレラガールズ※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「佐藤心」「高垣楓」「久川凪」「森久保乃々」の4モデル。作品モチーフとタイトルを充電ケースに、各アイドルのモチーフを左右ハウジングプレートに配置。音声ガイダンスは「佐藤心」「高垣楓」「久川凪」「森久保乃々」の新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計28ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて11月28日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「ワイヤレス充電器」と「イヤホンポーチ」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、11月28日（金）15:00より販売開始致します。
※1 「アイドルマスター シンデレラガールズ」
2011年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ作品。
ソーシャルゲームから始まり、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」、ライブ、コミック、 アニメなど、様々な舞台で展開し、2026年にはシリーズ15周年を迎えます。
総勢190人の個性豊かなアイドルが登場し、 これまでに生まれた楽曲は300曲を超えました。
トップアイドルという目標に向かって歩き続ける女の子たちは、 今もプロデューサーさんの”魔法”を待っています。
■公式ポータルサイト ：https://idolmaster-official.jp/cinderellagirls
■ブランド公式X（@imas_CGofficial）：https://twitter.com/imas_CGofficial
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質
を変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
