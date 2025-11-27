MiTAC Computing¼Ò¡¢Redington Limited¤È¿·¤¿¤ÊÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë
ÂæËÌ¡¢2025Ç¯11·î26Æü/PRNewswire/ -- AI¡¢HPC¡¢¹â¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¥µー¥Ðー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢MiTAC Holdings Corporation¡ÊTSE:3706¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëMiTAC Computing Technology Corporation, ¤Ï¡¢ Redington Limited¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Redington¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÃæÅì¤Î40¤«¹ñ¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³Î¸Ç¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MiTAC & Redington join forces in India
¥¤¥ó¥É¤Î¥Çー¥¿¼çÆ³¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¯²½
¥¤¥ó¥É¤Ï¸½ºß¡¢µÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ÈAI¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹âÂ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢IT¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬¿äÄê1,615²¯¥É¥ëÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃÏ°è¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢MiTAC Computing¤ÈRedington¤Ï¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ËÍýÁÛÅª¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Redington¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëMiTAC Computing¤ÎÆÈÀêÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Intel DSG¤ÈTYAN¥µー¥ÐーÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ÎÅý¹ç¤ËÈ¼¤¦MiTAC¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÆÆ³Æþ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MiTAC Computing¤Ï¡¢Redington¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¹ÈÏ¤Ê»Ô¾ì¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¹âÀÇ½¥µー¥Ðー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRedington¤Î¥êー¥Á¤È»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¡¢MiTAC¤Î¿âÄ¾Åý¹ç·¿¥µー¥Ðー¤«¤é¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Þ¤Ç¤ÎÀß·×¡¢À½Â¤¡¢±ÕÂÎÎäµÑµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É´ë¶È¤¬¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÀÆü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Çー¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡×
- MiTAC Computing Technology Corp. ¼ÒÄ¹¡¢Rick Hwang»á
¡ÖRedington¤ÈMiTAC¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤ÎÄó¶¡¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê°ìÊâ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³×¿·Åª¤Ç¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡× - Redington Limited¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¥°¥ëー¥×¡¦¥Ø¥Ã¥É¡¢Hetal Shah»á
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
MiTAC Computing¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»ÜÀß¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ³«È¯¤ÎÂî±ÛÀ¤ÈÀ½Â¤¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¡¢HPC¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥¨¥Ã¥¸¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÌÖÍå¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥é¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥¹¥¿ーÁ´ÂÎ¤ÇÉÊ¼Á¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿´°Á´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£MiTAC¤Ï¡¢Redington¤ÎÃÏ°èÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡¢¶âÍ»¡¢¸¦µæ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤Î´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥Çー¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢MiTAC Computing¤¬ÆÃ¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë»Ô¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Redington¤È¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢MiTAC¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¿®Íê¤ÎÉÊ¼Á¤ò¥¤¥ó¥É¤ÎÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- MiTAC Computing Technology Corp.¡¢APACÃÏ°è¥»ー¥ë¥¹Ã´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢Stephanie Chen»á
MiTAC Computing Technology Corporation¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MiTAC Holdings¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëMiTAC Computing Technology Corp.¤Ï¡¢AI¡¢HPC¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥¨¥Ã¥¸¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MiTAC Computing¤Ï¡¢¥Ù¥¢¥Üー¥ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥é¥Ã¥¯¡¢¥¯¥é¥¹¥¿ー¤Î³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸·³Ê¤ÊÊýË¡ÏÀ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÀÇ½¤ÈÅý¹çÀ¤ò´°Á´¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅ¸³«¤È¡¢¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¤«¤éÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤ÎÂÎÀ©¤òÈ÷¤¨¤ëMiTAC Computing¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢HPC¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ë¡¢½ÓÉÒ¤«¤Ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mitaccomputing.com/
Redington Limited¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Redington Limited¡ÊNSE¡§REDINGTON; BSE¡§532805¡Ë¤Ï¡¢Fortune India 500¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎËà»¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÈÆ³Æþ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£40¤òÄ¶¤¨¤ë»Ô¾ì¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢450¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È75,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤òÍÊ¤¹¤ëRedington¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆIT/ITeS¡¢ÄÌ¿®¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢3D°õºþ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë°õºþ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀ½ÉÊ¤ËµÚ¤ÖÊñ³çÅª¤ÊÎ®ÄÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Redington¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://redingtongroup.com
