SuperX、2,000万ドルの自社株買いプログラムの承認を発表





シンガポール, 2025年11月26日 /PRNewswire/ -- Super X AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）「以下、「当社」または「SuperX」」本日、取締役会が自社株買いプログラムを承認したことを発表しました。本プログラムに基づき、当社は今後1年間で最大2,000万ドルの普通株式を買い戻すことが可能となります。この措置は、当社の戦略的方向性および世界のAIインフラ分野における大きな市場機会に対する確信を示すものです。

今回の承認は、SuperXの長期的な成長見通しとビジネスモデルに対する当社の強い自信を反映しています。当社は、現在の株価評価（バリュエーション）が当社の本質的価値および成長の可能性を十分に反映していないと考えています。本プログラムにより、急速な事業拡大に必要な財務の健全性を維持しつつ、戦略的に資本を配分し、長期的な株主価値を向上させることが可能となります。

自社株買いは、公開市場または相対取引を通じて随時実施される可能性があり、1934年米国証券取引法に基づくルール10b-18のセーフハーバー規定や、ルール10b5-1に基づく取引計画など、適用される証券法を厳守して行われます。買い戻しの時期、価格、数量は、市場環境、流動性、適用される規制要件など、様々な要因によって決定されます。なお、本プログラムは当社に特定の数の普通株式の取得を義務付けるものではなく、いつでも一時停止または終了する可能性があります。

SuperX AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）について

SuperX AI Technology Limited は、AIインフラストラクチャーのリーディングソリューションプロバイダーです。当社は、完全子会社のSuperX Industries Pte. Ltd. およびSuperX AI Pte. Ltd.を通じて、独自のハードウェア、高度なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを組み合わせたAIデータセンター向け製品群を提供しています。同社のサービスは、高度なソリューションの設計と計画、コスト効率の高いインフラストラクチャ製品の統合、エンドツーエンドの運用と保守を網羅しています。主力製品には、高性能 AI サーバー、800圧直流 (800VDC) ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AI クラウド、AI エージェントなどがあります。同社はシンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの導入企業など、世界中の機関顧客にサービスを提供しています。詳細については、www.superx.sg をご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。また、当社または当社の代表者は、随時、口頭または書面により将来の見通しに関する記述を行うことがあります。これらの将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づく将来の出来事に関する当社の期待や予測に基づいています。歴史的事実でない記述、特に「可能性がある」、「すべきである」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「信じる」、「計画する」、「予測する」、「潜在的な」、「希望する」といった用語やその否定形、類似の表現を使用している記述によって、将来の見通しに関する記述を特定することができます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業方針を変更する能力、新しい技術や市場の変化に対応する能力、当社の事業における競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因やその他の要因により、当社の実際の結果は、将来の見通しに関するいかなる記述とも大きく異なる可能性があります。 将来の見通しに関する記述はあくまで予測であり、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社または当社の代表者が随時行うその他の記述で述べられている将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の出来事や結果は、当社に関するリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる場合があります。当社は、不確実性や仮定、または将来の見通しに関する出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関するいかなる記述も公に更新または修正する義務を負いません。

