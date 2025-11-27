CHINA CYCLE 2026：イノベーション主導、インテリジェンスが導く未来の構築

上海、2025年11月26日 /PRNewswire/ -- 第34回中国国際自転車博覧会（China Cycle 2026）は、「イノベーション主導、インテリジェンスが導く未来（Innovation-Driven, Intelligence-Led Future）」をテーマとして、2026年5月5日から8日にかけて上海新国際博覧センター（SNIEC）で盛大に開催される予定です。30年にわたる専門性とイノベーションの蓄積を基盤に、China Cycleは、自転車および電動アシスト自転車産業の世界的トレンドを形成する重要拠点としての地位を確立し、高い業界影響力を備えた先導的な専門プラットフォームへと成長しています。



2024年において、中国の自転車総生産量は約9,954万台に達し、2024年のレーシング自転車の輸入量は前年比12.5%の成長を記録し、高級電動アシスト自転車は昨年の総量の19.1%を占めました。

戦略的ゲートウェイとしての役割を果たすChina Cycleは、世界の企業が中国の巨大な消費者市場へ直接アクセスし、現地需要に関する重要なインサイトを獲得できるよう支援することで、販売チャネルの拡大を促進し、グローバルな協業を通じた相互のWin-Win実現に寄与しています。同時に、産業ハブとしての機能も担い、業界全体の継続的な発展を力強く推進しています。最先端のイノベーションを披露し、未来のトレンドを示すことにより、同展は業界の継続的な発展と進化を牽引する重要な役割を果たしています。

China Cycle 2025では13の展示ホールが設置され、25の国と地域から1,580社超の出展企業を集めました。2026年のトレードショーは、会場面積が16万平方メートルに拡大し、レイアウトも最適化される予定であり、進化し続ける企業やバイヤーのニーズに応えるべく先見的な企画が施されています。これにより、中国の自転車産業の競争力を世界に示す貴重な機会を創出するとともに、グローバルサプライチェーンの価値向上にも寄与します。

中国の自転車および電動アシスト自転車市場は継続的に成長しており、新たな電動自転車国家標準の施行に伴い、グリーンかつ低炭素への転換が加速し、国際市場における商機がさらに拡大しています。China Cycleは、橋渡しおよび連携の役割を担い、グローバルな二輪車産業において相互利益とシナジーのある新たな発展モデルの構築に寄与することに尽力しています。

2025年には、多くの国際ブランドが本展示会への出展を活用して中国市場への参入を進め、事業の販売チャネルの拡大に成功しました。中国の消費者市場における高品質かつ革新的な自転車および電動モビリティへの需要は、グローバルブランドにとって大きなビジネスチャンスを生み出しています。China Cycleは、世界各国の企業に対し、本業界を代表するプレミアムイベントへの参加を心より呼びかけるとともに、ビジネス機会を探求し、共に未来を創造していくことを歓迎しています。

