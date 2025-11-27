株式会社GENERALHAWK(所在地：神奈川県伊勢原市、代表取締役：加藤 隆伸)は一流投資家の投資戦略をリアルタイム同期し、更にAIによる解析、最適化を実行。ユーザーごとの投資判断をサポートする、市場データ解析アプリケーション「AI-REX」(アイレックス)の詳細情報の公開が2025年12月6日に決定。









■開発の背景

個人投資家の増加に伴い、「情報が多すぎて判断ができない」「投資経験が浅く、取引に不安がある」「損失を出してしまい、取引を躊躇してしまう」といった課題が顕在化しています。

AI-REXは、これらの課題に対し、下記のような解決策を提供します：





● 一流投資家の投資戦略をリアルタイム同期

● AIによるリアルタイム解析とデータ抽出

● 設定不要・直感的操作によるユーザー負担の軽減









■製品の特長

【投資戦略リアルタイム同期】

一流投資家の投資戦略をリアルタイムで同期し、勝ちパターンを可視化することに成功





【リアルタイムモニタリング解析】

抽出した投資戦略データをAIが常時分析し、投資判断に活用可能な情報を提供





【マルチデバイス対応】

スマートフォン、PC、タブレットなどすべての端末に対応





【シンプル操作設計】

初期設定・アプリインストール不要。専用パスワードを入力するだけでシステムが起動









■技術面の仕組み

AI-REXの中核には、「超高速クローンAIゼータ(ZETA)」が搭載されています。

AIゼータは、超一流の投資家の取引データを元にAIを駆使しウェブ上で再現、更に取引パターンをリアルタイムで分析し、さらにAIによる高度な解析処理を実行。

市場の変動要因と照合し、高精度の判断材料をユーザーにフィードバックします。

これにより、従来の経験や直感に頼った取引から脱却し、データ主導による客観的かつ効率的な資産運用が実現可能になります。









■開発者コメント

「AI-REXは、“市場の読み解き”を補助するパートナーのような存在です。個人での判断に不安を感じる方でも、安心して市場と向き合える仕組みを目指しました。投資を身近にする一助になれば嬉しいです。」

AI-REX開発責任者 眞殿 勝年(まどの かつとし)









■ご利用上の注意(免責事項)

本アプリケーション「AI-REX」は、利用者の投資判断をサポートする市場データ解析ツールであり、金融商品取引法に定められた「投資助言・代理業」には該当いたしません。

AI-REXが提供する解析情報および各種シグナルは、特定の銘柄、通貨、商品等の売買を推奨・誘導するものではなく、あくまでも参考情報の提供を目的としたものです。









【会社概要】

社名 ： 株式会社GENERALHAWK

代表者 ： 代表取締役 加藤 隆伸

所在地 ： 〒259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹1丁目21番3

設立 ： 2020年1月

事業内容： 投資アプリ開発、投資リテラシー教育、会員制コミュニティ運営

メール ： jimukyoku.generalhawk@gmail.com

TEL ： 046-364-2837(受付時間：平日12時～17時)

URL ： https://general-hawk.com/