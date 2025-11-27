臨床試験イメージング市場、2032年までに24.5億米ドル規模に到達、CAGR 7.86%で成長
世界の臨床試験イメージング市場は、製薬およびバイオテクノロジー研究において高精度イメージングソリューションへの需要が加速する中、引き続き勢いを増しています。最新の業界評価によると、臨床試験イメージング市場は2024年に13.4億米ドルに達し、2032年までに24.5億米ドルに達すると予測されています。試験の複雑化、急速な技術進歩、リアルタイムの画像インサイトへの需要の高まりにより、市場は2025年から2032年にかけて堅調な年間平均成長率（CAGR）7.86%で拡大します。世界のスポンサーやCRO（受託研究機関）による強力な投資と、慢性疾患の罹患率の上昇が相まって、臨床試験イメージング市場は前進し続けています。
MRIは臨床試験イメージング市場において支配的なモダリティであり、2024年のセグメントで約40%を占めています。MRIは、優れた軟部組織分解能と電離放射線の欠如により、腫瘍学、神経学、心血管試験で広く好まれています。一方、光干渉断層法（OCT）は、眼科疾患の負担の増大と網膜イメージング試験での採用拡大に支えられ、最も急速に成長しているモダリティとして台頭しています。これらの傾向は、確立された技術と新興技術の両方が、主要な治療領域において臨床試験イメージング市場を再構築していることを示しています。
腫瘍学は、臨床試験イメージング市場内で最大の収益シェアを占め続けており、2024年には約45%を占めています。世界中で拡大するがんの発生率、および標的療法と免疫療法の試験への投資の増加は、患者の層別化と治療モニタリングを支援する信頼性の高いイメージングへの需要を促進しています。眼科は、加齢黄斑変性、緑内障、糖尿病網膜症の症例の増加により、最も急速に成長しているセグメントとして際立っています。OCTとAIベースの画像解析の進歩により、眼科領域は臨床試験イメージング市場全体の勢いに大きく貢献しています。
無料サンプルレポートを入手する@ https://www.snsinsider.com/sample-request/1761
北米は、2024年に臨床試験イメージング市場を支配し、推定42%のシェアを占めました。この地域は、高度なイメージングインフラ、強力なCROの存在、そして広範な臨床試験ネットワークの恩恵を受けています。米国は、AIの早期導入、熟練した放射線科専門家、精密医療への多額の投資により、地域の成長を牽引しています。欧州は、標準化されたイメージングへの規制の焦点と、腫瘍学および神経学試験の増加によって牽引された着実な進歩を続けています。ドイツは、その高品質なイメージング能力と研究センターと製薬スポンサーとの協力により、主要な貢献国であり続けています。
アジア太平洋地域は臨床試験イメージング市場で最も急速な成長を記録し、予測期間中に年間平均成長率（CAGR）10.5%で拡大すると見込まれています。中国は、臨床研究への強力な政府支援、急速な医療デジタル化、そして大規模な患者登録能力により、地域をリードしています。腫瘍学および眼科試験への需要の高まりと、病院インフラの改善が相まって、アジア太平洋地域は2032年までを通じて臨床試験イメージング市場の主要な成長エンジンとして位置づけられています。
臨床試験イメージング市場の競争環境には、ICON plc、Clario、Medpace、IXICO plc、Resonance Health、Radiant Sage、Calyx、WCG Clinicalなど、いくつかの専門画像コアラボを含む主要企業が名を連ねています。これらの企業は、AI強化分析、集中画像プラットフォーム、そして世界的な試験ネットワークに統合された高度なマルチモダリティサポートを通じて革新を推進しています。彼らの努力は、イメージングの標準化の改善、解釈のばらつきの低減、および重要な研究における意思決定の加速に貢献しています。
