【プレスリリース】Minitab、日本市場での事業を拡大

Minitab、日本での投資を拡大 データ分析とAIによる企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進を支援

東京・丸の内に新オフィス兼トレーニングセンターを開設し、 オペレーショナルエクセレンス実現に向けた新ソリューションを導入



東京、2025年11月17日 - データ分析、予測分析、工程改善ソリューションのグローバルリーダーであるMinitab, LLCは、東京丸の内に新しいオフィスとトレーニング施設を開設し、日本での現地機能の拡大を発表しました。この投資は、世界的に競争の激しい環境で日本の企業やパートナーを支援するという当社のコミットメントを強化するものです。

Minitabは、2024年に日本でK.K.を立ち上げて以来、SQC、Six Sigmaなどの実証済みの手法を使用して、現地チームを拡大し、日本の業界のニーズに合わせた実践的なトレーニングプログラムを導入してきました。この新しい施設は、Minitabのデータ分析および品質改善ソリューションスイートを使用して、お客様に実践的なトレーニングを提供し、オペレーショナルエクセレンスの強化への当社のコミットメントを反映しています。

「日本でのプレゼンスの拡大は、日本のビジネスのニーズに合わせたクラス最高のソフトウェアソリューションとサポートサービスの提供への継続的な取り組みを反映しています」とMinitab K.K.のリージョナルディレクターであるJohnny Min氏は述べています。「日本での人材、トレーニング、パートナーシップへの投資を増やすことで、当社はお客様が成長を促進し、高品質の製品とサービスを提供するのを支援することを目指しています。」

Minitabはまた、現地のコンサルティングおよび実装パートナーとのコラボレーションを強化し、より統合された、価値主導型のソリューションを全国的に提供しています。この拡張の一環として、Minitabは日本市場に2つの革新的なソフトウェアソリューションを導入しました。

Prolink™: 検査機器からのデータ収集を自動化し、統計的工程管理を行います。これにより、企業はパフォーマンスを監視し、エラーを減らし、潜在的な懸念を特定し、大幅な品質改善を推進できます。

Simul8™: 高度なシミュレーションモデリングソフトウェアで、プロセスを最適化し、最善策を見つけ、意思決定を強化し、実行可能な結果を提供する強力なシミュレーションを迅速かつ簡単に構築できます。

日本のお客様には、これらの新製品に加えてMinitab Solution Center™のコア製品も提供され、強力かつ使いやすい数々の機能への一元化されたアクセスを提供することで、Minitabのクラウドベースのソリューションの力を最大限に引き出します。これにより、顧客のエンド・ツー・エンドのワークフローが簡素化・最適化され、より効果的で、よりスマートで、より迅速な意思決定が可能になります。

Minitab Solution Centerの中核となるのは、市場をリードするMinitabの分析ソリューションであるMinitab Statistical Softwareです。Minitabの新しいData Centerでは、日本のお客様が分析を迅速化するためにデータのインサイトを即時に得られるよう、情報豊かなビジュアルと直感的なインターフェースを提供し、データの準備作業を効率化します。これにより、ユーザーはデータの探索と理解に集中できるようになります。

Minitab情報

Minitabは、50年以上の経験を持つデータ分析ソリューションのグローバルリーダーであり、組織がデータの力を活用して高品質の製品とサービスを提供するのを支援しています。Minitabは、統計プロセス分析、予測モデリング、リアルタイム監視、継続的改善ソリューションを組み込みAI機能と組み合わせることで、データを統合して洞察を発見し、意思決定を加速し、測定可能な結果を達成しています。

Minitabソリューションには、専門家サービスによってサポートされるMinitab® Statistical Software、Minitab Solution Center™、Real-Time SPC™、Minitab Connect®、Prolink™、Simul8™が含まれており、これらの高度な分析を活用して工程の卓越性を達成します。世界の大手企業や機関は、重要な課題を解決し、持続的なパフォーマンス改善を生み出すためにMinitabのソリューションに依存しています。Minitabは100カ国以上のお客様にサービスを提供しています。詳細については、 www.minitab.com/ja-jp/をご覧ください。