教育施設設計の専門家集団である日比野設計(本社：神奈川県厚木市、代表取締役会長：日比野 拓)は、世界最大級の国際建築イベント「World Architecture Festival 2025(WAF 2025)」において、当社が設計監理を担当した「FK Kindergarten and Nursery」が完成建築・学校部門にて最優秀賞(Winner)を受賞したことをご報告いたします。また、「Cheer Kindergarten」も同部門においてショートリストに選出されました。

WAF 2025には世界各国から780件を超える応募が寄せられ、この中で日本からショートリストに選出されたのは、日比野設計、日建設計、竹中工務店、鹿島建設、手塚建築研究所、KTX archiLABの6社。最終的に部門最優秀賞に選出されたのは、当社と日建設計の2社のみとなりました。





FK Kindergarten and Nursery1





受賞トロフィー









【FK Kindergarten and Nursery】

長崎県内の狭く高低差のある難敷地に建てられた認定こども園。

既存の園舎園庭を使いながら、残された敷地の中で充実した教育環境を作ると言う難題を逆手に取り、高低差を活かした立体感と奥行き感のある環境を構築しました。

また、敷地形状を出来るだけ活かした事で、敷地からの土の搬出入を殆ど無くし、工事中の二酸化炭素排出削減にも貢献する事を意図しました。

一見すると危なさそうな環境の中でも、子ども達は毎日駆け回り、身体と頭を使う環境が評価されました。









【FK Kindergarten and Nursery プロジェクト概要】

所在地 ：長崎県長崎市

設計監理：HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro + KIDS DESIGN LABO

敷地面積：2730.38m2

建築面積：820.53m2

延床面積：1075.25m2

構造規模：木造、地上2階建





FK Kindergarten and Nursery3





FK Kindergarten and Nursery2









【Cheer Kindergarten】

中国深センに完成した幼稚園。

既存で4層の吹き抜け空間を持つ建物を幼稚園として改修設計をする事を依頼された中で、「吹き抜けは危ないから塞ぐ」と言う幼児教育施設で良くある発想をせずに、ダイナミックな吹き抜けを活かす事に注力し、その空間に子ども達が遊ぶための仕掛けを鳥の巣を模したオブジェとして配置しました。

平面的な構成の幼稚園が多い中で超立体的な展開をした事で子ども達の相互交流が活発化され、異年齢交流を大切にしている幼稚園として、ソフトとハードが見事に融合している事が評価されました。









【Cheer Kindergarten プロジェクト概要】

所在地 ：中国深セン市

設計監理：HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro

敷地面積：2743m2

建築面積：1110m2

延床面積：4240m2

構造規模：鉄筋鉄骨コンクリート造、地下1階、地上4階建





Cheer Kindergarten1





Cheer Kindergarten2









【WAFとは】

World Architecture Festival(WAF)は、建築業界最大級の国際アワード兼カンファレンスであり、世界の建築家・デザイナーが一堂に会する建築界のグローバルイベントです。毎年世界中から数百件ものエントリーが寄せられ、完成建築、未来プロジェクト、インテリアの3つを中心に52のカテゴリーで審査が行われます。

WAFの特徴は、すべての最終審査が「ライブ・クリティーク(公開プレゼンテーション)」形式で行われる点にあり、世界37か国を代表する著名な専門家164名による審査員団が、出場者の前で直接評価を行います。ライブ審査を通じて、設計意図や社会的背景、イノベーションの解像度がより立体的に審査されることから、WAF受賞は国際的に高い価値を持つとされています。

WAFは、建築の未来を議論し、地域性とグローバル性の接続を探求する場として高く評価されており、建築界における最も影響力のある国際フェスティバルのひとつとして位置づけられています。









【日比野設計について】

幼児施設設計を専門とする日比野設計＋幼児の城( https://e-ensha.com/ )と、福祉施設設計を専門とする日比野設計＋福祉施設研究所( https://hibino-fukushi.com/ )での2つの専門分野で構成された建築設計事務所。2021年3月に自社で設計・運営をする保育園「KIDS SMILE LABO」( https://kidssmilelabo.com/ )をオープンさせ、保育環境の研究と実践を行い、保育環境の総合的なコンサルティングも行う。





商号 ： 株式会社日比野設計

代表 ： 代表取締役会長 日比野 拓

設立 ： 1972年7月

本社所在地： 神奈川県厚木市飯山南四丁目18-1

HP ： https://hibinosekkei.com/

事業内容 ： 建築設計監理業務、幼児施設及び福祉施設のコンサルティング