ベビー用品ブランド「エジソンママ」を展開する株式会社ケイジェイシー(本社・東京都品川区 代表取締役社長：崔(チェ))は、株式会社サンリオの人気キャラクターを採用した「キラふる」シリーズ3商品を11月上旬より順次発売いたします。





サンリオキャラクターズ DX





■開発背景

友達と一緒に遊ぼう





子どもたちが“自分で作る楽しさ”を得られ、かつ“色を使って考える”体験を通じ、知育要素も取り入れられる遊びを新提案。当社は「おうち時間×アート体験」をテーマに「キラふる」シリーズを発売いたします。子どもたちがサンリオキャラクターズを通じて「自分だけのチャーム」を作ることで、愛着をもって遊び続けられる点にもこだわっています。









■キラふるとは？

色を重ねたり、模様を描いたり





好きな型をインクで塗ると、時間が経つにつれ透明感あふれる色味に変化。光に透かすとキラキラが増す、まるでステンドグラスのような作品が完成します。作品をどう彩るか考える色彩感覚・集中力・手指の運動・想像力を引き出す要素がいっぱい。アイディア次第で、幅広くアレンジできるので、子供から大人まで夢中になって楽しめます。

＜使用シーン例＞

・おうち遊びに

・誕生日などのプレゼントに

・推し活に









■商品の特徴

〈ポイント1：色の組み合わせや飾り方を考える作品づくり〉

思考力につながる色の組み合わせ





色の組み合わせを考えたり、「どんな色の作品ができるかな」と想像力を膨らませながら遊んだりすることができます。完全に乾くと、透け感のあるキラキラとしたステンドグラス風に変化。

透け感が可愛い









〈ポイント2：上級編！なぞって作るジェルシールもできる〉

付属のシートでジェルシール作り





型を彩るだけでなく、フィルムシートに描いて乾かす作品作りもできます。付属のイラストカードを敷いて描くも良し、オリジナルで描いても良し。窓や鏡などのツルっとした面に貼ることができます。









〈ポイント3：自分だけのチャームが完成〉

自分だけのオリジナルチャーム





唯一無二の自分だけのチャームが作れます。付属のボールチェーンを通せば、キラキラ可愛いバッグチャームが完成。クロミとシナモロールはシールが貼れるので目印チャームや推し活にもおすすめ。









〈ポイント4：アレンジたくさん！オリジナルグッズが作れる〉

アレンジ例





バッグに付けたり、オーナメントとして窓のそばに吊り下げたり、飾り方は多種多様！色々なところで作品を身近に感じられます。推し活にもぴったり！オリジナルのチャームで楽しみましょう。









■製品情報

パッケージ(左から：クロミ、シナモロール、サンリオキャラクターズ DX)





メーカー希望小売価格5,500円(税込)

対象年齢：6歳以上





メーカー希望小売価格3,300円(税込)

対象年齢：6歳以上









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ケイジェイシー

代表者 ： 崔 鍾植(チェ・チョンシク)

所在地 ： 〒140-0001 東京都品川区北品川1-10-4 Y.B.ビル5F

設立 ： 2003年3月6日

事業内容： ベビー&キッズ事業、ツアー事業

会社URL ： https://allkjc.com/

ブランド： https://www.edisonmama.com/





■会社、ブランド説明

〇株式会社ケイジェイシー

ケイジェイシーは「エジソンママ」ブランドをはじめとするベビー・キッズ用品の企画・販売、育児支援サービスを行う日本のメーカーです。

主力の「エジソンのお箸」、「フォーク＆スプーン」は、子どもの使いやすさ・食べやすさを追求し、その素材・サイズ・フォルム・形状・機能に徹底的にこだわり企画開発。豊富なラインナップで、ベビー・キッズカトラリーのトップブランドとなっています。

さらに食事サポートグッズ、体温計、鼻水吸引器といったヘルスケアから、歯がため、衛生用品、食品、スキンケア、子育て支援アプリと、ベビー・キッズを全方位でケアするラインナップを展開しています。





〇EDISONmama(エジソンママ)

ママ・パパの“思いやりをカタチ”にし、子どもの“できた”をサポートするをスローガンに独自のアイディアで画期的な商品を生み出し続けています。