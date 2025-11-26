話題の最新曲！チャンネル登録者数100万人超のYouTuber「レジスタンス」の『モラル根性論 feat.モラ爺』がカラオケ配信スタート！！

株式会社Carry On

YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属する動画クリエイター「レジスタンス」がカラオケ配信をスタートしたことをお知らせいたします。


今年10月に公開された最新曲『モラル根性論 feat.モラ爺』が、本日11月26日（水）よりJOYSOUNDにて本人映像付きカラオケ配信を開始いたしました。


さらに、翌11月27日（木）にはDAMでも順次配信を開始いたします。



前作『モラル概論 feat.モラ爺』は、YouTubeでの再生数が600万回を突破し、音楽配信サービスでの総再生数は約1,700万回を記録するなど、大きな話題を呼んだレジスタンス。



本作は、人気キャラクター“モラ爺”が再び登場するシリーズ第2弾で、怠け心や逃げ腰になりがちな今の時代に、モラ爺が喝を入れる応援歌となっています。



カラオケでは、レジスタンス本人が登場する映像付き！


熱気と遊び心が詰まった世界観を、ライブ感あふれる映像とともに存分に体感できます。



カラオケに行った際はぜひ、『モラル根性論 feat.モラ爺』を歌って全開で楽しんでみてください！



【配信情報】


■JOYSOUND


曲　名：モラル根性論 feat. モラ爺《本人映像》


U R L ：https://www.joysound.com/web/search/song/1145886


配信日：2025年11月26日（水）より順次配信中



■DAM


配信日：2025年11月27日（木）より順次配信開始（※本人映像なし）



【楽曲概要】


■ アーティスト名：レジスタンス


■ 曲名：モラル根性論 feat. モラ爺


■ 形態：ストリーミング＆ダウンロード


■ URL：https://carryon.lnk.to/morarukonjouron


■ リリース日：2025年10月31日（金）0:00




【プロフィール】



大学の軽音部で共に青春時代を過ごした4人で結成される”レジスタンス”は、学生や新社会人のための有益な情報をコント調でわかりやすく毎日配信中!


100種以上のキャラクターを変幻自在に操る飛び抜けた表現力にご注目ください！



【URL】


https://www.youtube.com/@resistance7777






【株式会社Carry On　会社概要】


会社名　　　：株式会社Carry On（キャリオン）


本店所在地　：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F


大阪支店　　：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F


創業　　　　：2021年3月


代表取締役　：高田 樹


事業内容　　：クリエイターマネジメント


　　　　　　　各種プロモーション


　　　　　　　EC企画販売事業


　　　　　　　イベント事業


　　　　　　　SNSコンサルティング


URL　　　　：https://carry0n.co.jp/



【お問い合わせ先】


mail：info@carry0n.co.jp