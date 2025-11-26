総合家電メーカー、ハイセンスジャパン株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：張 喜峰)は、シンプルで使い勝手が良く、自動製氷機能も搭載した、冷凍冷蔵庫「HR-GC360KW/HR-GC360KB」を2025年12月上旬より発売します。





HR-GC360KB_1





■商品特徴

1. 食材にあわせて使い分け、セレクトチルド室

ボタンひとつで、「微氷結」と「チルド」に切り替え。「微氷結」は凍る直前の温度で、生鮮食品の鮮度と美味しさを保つことができます。「チルド」は、低温で食材の美味しさ、食感、色味を保ちます。常備菜の保存にも活躍します。





HR-GC360KB_2





2. 庫内を清潔に。イオンのチカラで除菌＆脱臭

「HI-NANO」がイオンを発生させて、冷蔵室内に行きわたらせます。壁面に付いている菌、ニオイの原因物質に付着すると、菌の活動を抑制。室内をすみずみまで清潔に、肉や野菜なども新鮮に保ちます。

※対象：冷蔵室。食中毒予防を保証するものではありません。





HR-GC360KB_3





3. いつでも冷たい飲み物を。お手入れも簡単な、自動製氷機能

タンクに水を入れてセットするだけで氷がつくれる自動製氷。最短約90分の急速冷凍も可能で、急な来客時や急いでいるときなどに活躍します。製氷ボタンを3秒長押しするだけで給水パイプを水洗いします。製氷皿は取り外して丸洗いできるからいつも衛生的です。さらに製氷時の氷の落下音を防音シートで抑えることができます。





HR-GC360KB_4





4. みずみずしさキープ、うるおい野菜室

フレッシュな野菜のおいしさを守るうるおい野菜室。冷気ガード仕切り板が野菜に直接冷気が当たるのを防ぎ、野菜の鮮度が長持ちします。整理がしやすい2段トレー、2Lのペットボトル4本収納、おそうじ口など、使いやすい機能がたくさん。





5. 選べる2つのカラー、美しいガラスドア

インテリアに映えるスタイリッシュで傷がつきにくく、汚れも落としやすいガラスドアを採用。

インテリアやライフスタイルに合わせて選べる、ガラスホワイトとガラスブラックの2色のモデルをご用意しました。





HR-GC360KW_5





6. 入らなくて困る心配を無くす、たっぷり収納

・2Lペットボトル5本と紙パック5本が一度に入るドアポケット。

・瓶や調味料に合わせてポケットの高さを調整可能できる可動ポケット

・食材の大きさや用途に合わせて使い分けが可能。お鍋がまるごと入る折りたたみ棚。

・丈夫でお掃除も楽なガラス棚を採用。

・冷凍室には食品もきれいに整理してストックできる、仕切板を搭載。





_HR-GC360KB本体画像_3HR-GC360KB_6





■その他便利な機能

・急速冷凍

約-25～-23℃の急速冷凍が可能。食材の美味しさを損なうことなく冷凍でき、解凍するまで味や食感をしっかり保ちます。





・省エネ

2021年省エネ基準達成率100％

年間消費電力量(50Hz/60Hz)346kWh/年

※(JIS C9801-3-2015)消費電力量測定方法





・静音

運転音約20dB(A)

※JIS C9607規定の騒音試験による

(周囲温度20℃安定運転時)