「社外取締役を目指す女性」のためのセミナー ＜第4回 The Tokyo Conversation＞を開催！　満席・大盛況で終了しました！

女性社外取締役の組織「THE BOARD」（運営：株式会社イー・ウーマン）とアメリカの女性取締役育成組織である「50/50 Women On Boards」による共同開催、社外取締役コーチを招いてのイベント＜第4回 The Tokyo Conversation＞が盛況の内に終了しました。

当日は、THE BOARD代表の佐々木かをりの講演、50/50 WOB代表 Heather Spilsbury氏にの来日特別講演（英語）、二人によるトークショー（英語）や質疑応答などで、アメリカの社外取締役の状況や貢献、日本の社外取締役の状況や貢献などが詳しく話され、また質疑応答も活発に行われました。

後半は各テーブルに座る現役社外取締役がコーチとなって、個人的な体験をシェアするだけでなく、これから就任する女性たちの準備や勉強方法なども話されました。日本での取締役としての経験、就任プロセスについて学ぶディスカッションは、とても実りの多いものでした。

そして最後は、全員でのネットワーキング。互いに知り合い、繋がり、話をして、充実したプログラムで進行されました。

社外取締役をつとめている方、これから社外取締役として活躍を目指す方で満席となった会場は、熱気にあふれ、ご参加いただいた方からの満足度は100%でした。

▼ご参加された方の感想を一部をご紹介します。

「あれだけの数の優秀な女性が自己の可能性を広げたいと行動していることに驚きました。その出会いの場を提供していることに敬意を持ちました」



「社外取締役を将来目指す上で具体的なステップにつながりそうな場であると感じました。参加されている方もとても意識が高く、良い刺激をいただきました」

「佐々木さんやヘザーさんのお話はとても参考になった」



「講師・参加者共に熱量が高く、また温かい雰囲気でした」



「講演やそのQ&Aからは多くの学びがありました」

「社外取締役を将来目指す上で具体的なステップにつながりそうな場であると感じました」

「参加されている方もとても意識が高く、良い刺激をいただきました」

「実際社外取締役としてご活躍されている方々との会話で、リアルな悩みや心がけていることなどを勉強できて大変充実しました」

「米国のゲストより、英語で具体的アドバイス等、頂戴できた」

「ディスカッションも非常に活発で、普段自分がいる環境とは全く異なり、とても良い刺激になった。もっと前からこの会に参加できていたらと思う」

THEBOARDは、女性取締役の経営塾として毎月の勉強会に加えてネットワーキングなども充実しています。2026年2月には、第2回THE BOARDサミットも開催予定。さらに新年度3月からはプログラムも進化します。是非、ご参加ください。



◆女性社外取締役をお探しの企業の皆様へ◆

経営経験があり、スキルの高い女性候補者は驚くほど大勢います。御社にあった取締役候補をご推薦させていただきます。ぜひご相談ください。

◆お問い合わせはこちらから◆(https://forms.gle/iTGsVXaQzJ9W8dGz7)

THE BOARD事務局

お問い合わせください。

theboard@ewoman.co.jp

【運営会社】

会社名：株式会社イー・ウーマン https://www.ewoman.jp/

THE BOARD 公式サイトhttps://theboard.women.co.jp/

所在地：東京都港区南青山2-4-16

お問い合わせ：press@ewoman.co.jp

代表者：佐々木 かをり

設立：2000年3月27日

事業内容：ダイバーシティコンサルティング事業、 カンファレンス事業、 物販/プログラム提供