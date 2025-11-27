【独占取材】WAKO世界選手権 現K-1王者SAHO、世界最高峰の舞台へ 初の海外試合にて決意を語る
2025年11月24日 アブダビ・ナショナル・エキシビション・センター（ADNEC）会場より
キックボクシングの国際統括団体WAKO（IOC正式承認）が主催する『WAKO 世界キックボクシング選手権大会』が、アラブ首長国連邦（UAE）・アブダビにて開幕した。
本大会に日本代表の精鋭として参戦する、現K-1 WORLD GP女子フライ級王者のSAHO選手が、大会初日の計量・メディカルチェック終了後、日本選手団役員兼インタビュアーの樽谷大助氏による囲み取材に応じ、世界選手権への率直な心境と意気込みを語った。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335408&id=bodyimage1】
SAHO選手が語る世界選手権への覚悟
（インタビュアー樽谷大助）
Q1大会初日、計量やメディカルチェックを終えての心境はいかがですか？
SAHO選手 「朝9時から待機しており、正直なところ待ち疲れはあります（笑）。こんなに待つものかと思いましたが、そんなことを言っていても仕方がないので、試合に向けてしっかり集中して頑張ります。」
Q2初めての海外での試合となりますが、環境面で感じたことはありますか？
SAHO選手「初めての海外の試合ということもあり、環境がまだ読みきれません。この異国の地で、試合に向けての気持ち作りやモチベーションの持っていき方が難しいと感じました。しかし、これも貴重な経験だと捉えています。」
Q3対戦相手はローキックが得意な選手と分析されていますが、どのような対策を考えていますか？
SAHO選手「怖いものは、相手のオーバーパンチかローキックぐらいだと認識しています。ですが、これまで海外の選手との試合経験もあるので、怖いとか不安は特にありません。自分のいつもの戦いのスタイルで行きます。」
「今回の海外での試合は初めての経験であり、これからの人生にあるかないかわからない貴重な機会です。とにかく「楽しんで試合をしたい」と思っています。」
Q4K-1 WORLD MAXへの出場が惜しくも叶わず、今回WAKOに参加することになりましたが、その経緯と心境をお聞かせください。
SAHO選手「（K-1創設者である）石井館長からWAKOがあることを聞いて、「出場してみないか」と直接声をかけていただきました。せっかく世界選手権という舞台に立たせてもらう以上、一回戦で負けるわけにはいきません。しっかりと優勝目指して頑張ります。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335408&id=bodyimage2】
日本選手団の布陣と大会への期待
SAHO選手と共に、中野大輝選手、柴粼裕斗選手、そして先日K-1 WORLD MAX 2025で会心のKO勝利を飾った松本海翔選手を含む精鋭4名が、キックボクシングのオリンピック採用に向けた試金石ともなるこの大会で、世界最強の座を目指す。
なお、日本選手団には、樽谷大助氏が役員として、娘の日向（ひなた）氏がメディカルケア担当として同行しています。樽谷氏はWAKOのレフリー講習を受講済みであり、日本人で二人目の国際レフリーを目指し、多角的に日本キックボクシング界をサポートしていく。
試合は11月25日より本格的にスタートします。SAHO選手をはじめとする日本選手団の活躍に、ぜひご期待ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335408&id=bodyimage3】
【WAKO世界キックボクシング選手権大会 2025 概要】
大会名 WAKO世界キックボクシング選手権大会 2025
日程 2025年11月21日（木）～ 30日（土）
開催地 アラブ首長国連邦・アブダビ（ADNEC会場
主催 WAKO（World Association of Kickboxing Organizations）
本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本キックボクシングリーグ機構
https://kickboxingleague.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335408&id=bodyimage4】
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
（社）モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタント HINATA TARUTANI
取材アシスタントKANAME YAGIHASHI
取材アシスタントTatiana Ivanovna
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
キックボクシングの国際統括団体WAKO（IOC正式承認）が主催する『WAKO 世界キックボクシング選手権大会』が、アラブ首長国連邦（UAE）・アブダビにて開幕した。
本大会に日本代表の精鋭として参戦する、現K-1 WORLD GP女子フライ級王者のSAHO選手が、大会初日の計量・メディカルチェック終了後、日本選手団役員兼インタビュアーの樽谷大助氏による囲み取材に応じ、世界選手権への率直な心境と意気込みを語った。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335408&id=bodyimage1】
SAHO選手が語る世界選手権への覚悟
（インタビュアー樽谷大助）
Q1大会初日、計量やメディカルチェックを終えての心境はいかがですか？
SAHO選手 「朝9時から待機しており、正直なところ待ち疲れはあります（笑）。こんなに待つものかと思いましたが、そんなことを言っていても仕方がないので、試合に向けてしっかり集中して頑張ります。」
Q2初めての海外での試合となりますが、環境面で感じたことはありますか？
SAHO選手「初めての海外の試合ということもあり、環境がまだ読みきれません。この異国の地で、試合に向けての気持ち作りやモチベーションの持っていき方が難しいと感じました。しかし、これも貴重な経験だと捉えています。」
Q3対戦相手はローキックが得意な選手と分析されていますが、どのような対策を考えていますか？
SAHO選手「怖いものは、相手のオーバーパンチかローキックぐらいだと認識しています。ですが、これまで海外の選手との試合経験もあるので、怖いとか不安は特にありません。自分のいつもの戦いのスタイルで行きます。」
「今回の海外での試合は初めての経験であり、これからの人生にあるかないかわからない貴重な機会です。とにかく「楽しんで試合をしたい」と思っています。」
Q4K-1 WORLD MAXへの出場が惜しくも叶わず、今回WAKOに参加することになりましたが、その経緯と心境をお聞かせください。
SAHO選手「（K-1創設者である）石井館長からWAKOがあることを聞いて、「出場してみないか」と直接声をかけていただきました。せっかく世界選手権という舞台に立たせてもらう以上、一回戦で負けるわけにはいきません。しっかりと優勝目指して頑張ります。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335408&id=bodyimage2】
日本選手団の布陣と大会への期待
SAHO選手と共に、中野大輝選手、柴粼裕斗選手、そして先日K-1 WORLD MAX 2025で会心のKO勝利を飾った松本海翔選手を含む精鋭4名が、キックボクシングのオリンピック採用に向けた試金石ともなるこの大会で、世界最強の座を目指す。
なお、日本選手団には、樽谷大助氏が役員として、娘の日向（ひなた）氏がメディカルケア担当として同行しています。樽谷氏はWAKOのレフリー講習を受講済みであり、日本人で二人目の国際レフリーを目指し、多角的に日本キックボクシング界をサポートしていく。
試合は11月25日より本格的にスタートします。SAHO選手をはじめとする日本選手団の活躍に、ぜひご期待ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335408&id=bodyimage3】
【WAKO世界キックボクシング選手権大会 2025 概要】
大会名 WAKO世界キックボクシング選手権大会 2025
日程 2025年11月21日（木）～ 30日（土）
開催地 アラブ首長国連邦・アブダビ（ADNEC会場
主催 WAKO（World Association of Kickboxing Organizations）
本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本キックボクシングリーグ機構
https://kickboxingleague.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335408&id=bodyimage4】
欧州ジャーナリスト連盟（European Federation of Journalists）
会員No.JP465 N J269写真家
日本外国特派員協会メンバー
会員No.TA1321
（社）モナコウィークインターナショナル
取材 国際ジャーナリスト
樽谷大助d.tarutani0120@gmail.com
取材アシスタント HINATA TARUTANI
取材アシスタントKANAME YAGIHASHI
取材アシスタントTatiana Ivanovna
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ