【近隣にも環境にも優しい薪ストーブ】トーンヴェルク蓄熱薪ストーブから新触媒を発売。育成光線（遠赤外線）で身体を芯から温め、煙の有害成分を最大75％カット

青い空 スイス製蓄熱薪ストーブの輸入販売設置

スイス製蓄熱薪ストーブの輸入販売・設置を手掛ける「青い空」（所在地：愛知県春日井市、代表：小川巌鐵）は、一酸化炭素等の有害物質の排出量を従来製品に比べ大幅に削減する、新開発の触媒を搭載した『トーンヴェルク蓄熱薪ストーブ T-LINE/T-NEOシリーズ』を、2025年11月より販売開始します。

世界で最も厳しいレベルの排出ガス規制をクリアした環境性能で、近隣環境に配慮。薪が燃え尽きた後も最大14時間暖かさが続く蓄熱性能と、身体を芯から温める遠赤外線（育成光線）により、持続可能で快適な暖房文化を日本に根付かせることを目指します。

詳細はこちら：https://www.woodstove.ne.jp

■新発売の触媒による環境性能向上

ヨーロッパ、とくにスイスで強化が進む薪ストーブ排出ガス規制。

新触媒の搭載により、各種排出値が基準値を大きく下回り、

世界で最も厳しいレベルの規制を余裕をもってクリアしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171718/table/4_1_8c0a6ab0867f2f2a06597c87ae28b485.jpg?v=202511270855 ]

※T-LINE／T-NEOシリーズに搭載可能なオプションパーツ

■トーンヴェルクストーブの特徴

・最大14時間の蓄熱性能

薪が燃え尽きた後も長時間暖房が継続

・煙の有害成分を大幅カット

近隣環境への配慮も万全

・ハウスダストを巻き上げない

呼吸器にやさしい遠赤外線（育成光線）暖房

・快適な室内環境を維持

部屋全体をムラなく穏やかに暖める

■開発の背景

近年ヨーロッパでは、薪ストーブやボイラーなどのバイオマスエネルギー機器が再び注目を集めています。しかし一方で、排気ガスによる環境汚染や健康被害が深刻な問題として指摘されています。

そのためスイスでは、もともと世界でも最も厳しいとされる独自の環境基準を、さらに厳格化し、環境負荷の低減に向けて各メーカーが取り組んでいます。

トーンヴェルクは、その中でも高い環境性能を誇り、有害物質を無害化する独自の触媒を開発することで、世界の新たな指針となることを目指しています。

■販売開始について

・新触媒発売：2025年11月

・対象機種：T-LINE / T-NEOシリーズ

■製品仕様

T-LINE

重さ430kg

1回の燃焼による12時間の平均出力：1.6kW

蓄熱容量/薪量：20kWh/6.0kg

放熱時間：>12.2h

サイズw×d×h：510×570×1380mm

エネルギー効率ランク：A+

低エネルギー住宅対応DIBt認証：Z-43.12-258

T-NEO

重さ：420kg

1回の燃焼による12時間の平均出力：1.6kW

蓄熱容量/薪量：20kWh/6.0kg

放熱時間：>12.2h

サイズw×d×h：500×550×1400mm

エネルギー効率ランク：A+

低エネルギー住宅対応DIBt認証：Z-43.12-258

※価格は個別見積もり

青い空ホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。

https://www.woodstove.ne.jp/contact/

■今後の展望

「青い空」は、薪ストーブ利用の環境負荷軽減と健康被害防止を推進し、

日本における持続可能な暖房文化の定着を目指します。

新触媒の普及を通じて、薪ストーブの新たな基準づくりに貢献してまいります。

■企業理念

「自然と共生する暖かさ」をテーマに、

薪ストーブを“ライフスタイルを豊かにするインフラ”として提案。

住宅・オフィス・介護施設など、多様な導入実績を重ね、

持続可能で人にやさしい暖房文化を日本に根付かせる取り組みを進めています。

■青い空概要

屋号：青い空

所在地：愛知県春日井市高森台 6－13－10

代表者：小川巌鐡

事業内容：薪ストーブ及び関連機器の輸入販売・施工・メンテナンス

Web：https://www.woodstove.ne.jp

■報道関係の方からのお問い合わせ先

Mail：ogawagantetu@gmail.com

Tell：0568-91-2040