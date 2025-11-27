¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂó¿£Âç³Ø¡Û¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥è¥Í¥À2000¡×¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤ë¡ª¡ÖTOKYO¸òÄÌ°ÂÁ´¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤òÂó¿£Âç³Ø¤Ç³«ºÅ ¡Á°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¤ÈÈ¿¼ÍºàÃåÍÑ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³ØÀ¸¡¦ÃÏ°è½»Ì±¤Ø·¼È¯¡Á
Âó¿£Âç³Ø(ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¦³ØÄ¹ ÎëÌÚ¾¼°ì)¤Ï¡¢ÂçÄÍ·Ù»¡½ð¡¦ÂçÄÍ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¸þ¾å¤È»ö¸ÎËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖTOKYO¸òÄÌ°ÂÁ´¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥è¥Í¥À2000¡×¤µ¤ó¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¡Ö¥è¥Í¥À2000¤µ¤ó¤È³Ø¤Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Í¤ä¼Ö¤ÎÆ°¤¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë°û¼ò±¿Å¾¤ä¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Îº¬Àä¡×¤È¡¢Ìë´Ö¤Î»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÈ¿¼Íºà¤ÎÍ¸úÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
TOKYO¸òÄÌ°ÂÁ´¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ÚÆþ¾ìÌµÎÁ¡¿Í½ÌóÉÔÍ×¡Û
01 ¡ÃÆü¡¡»þ
2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00¡Á13:50
02 ¡Ã²ñ¡¡¾ì
Âó¿£Âç³Ø Ê¸µþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ E´Û ¸åÆ£¿·Ê¿¡¦¿·ÅÏ¸Í°ðÂ¤µÇ°¹ÖÆ²
03 ¡Ã¼ç¡¡ºÅ
ÂçÄÍ·Ù»¡½ð¡¢ÂçÄÍ¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ
04 ¡Ã¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ø
ÅöÆü¤Î¼èºà¤ª¤è¤Ó¥è¥Í¥À2000¤µ¤ó¤Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âó¿£Âç³Ø ¹Êó¼¼
TEL¡§03-3947-7160
¥á¡¼¥ë¡§web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
