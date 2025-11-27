CAGR5.3%成長、透明性×耐熱性で需要拡大──シクロヘキサンジメタノール（CHDM）の世界市場展望
シクロヘキサンジメタノール（CHDM）は、テレフタル酸やイソフタル酸との共重合によりポリエステル樹脂を形成する二価アルコールであり、高い透明性、耐熱性、耐衝撃性を付与する重要な原料である。特に、ポリエチレンテレフタレート（PET）の改質材として広く用いられ、従来のPETに比べてガラス様の透明性と高い成形安定性を示すことから、ボトル、フィルム、繊維、エンジニアリングプラスチックなど多様な用途に展開されている。化学構造上、分子鎖にシクロヘキサン環を導入することにより、剛性と柔軟性のバランスが向上し、光学的歪みや白濁を抑制する特性を持つ。このため、CHDMは「高機能ポリエステル時代」を支える中核モノマーとして位置付けられ、次世代素材開発の基盤的存在となっている。
世界市場の構造変化と需要動向
LP Information調査チームの最新レポートである「世界シクロヘキサンジメタノール（CHDM）市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/47882/cyclohexane-dimethanol--chdm）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.3%で、2031年までにグローバルシクロヘキサンジメタノール（CHDM）市場規模は8.96億米ドルに達すると予測されている。再生可能素材の利用拡大や高付加価値包装材市場の拡張が主因とされる。とりわけ、飲料・化粧品・医薬品向け容器分野では、軽量化と意匠性を両立する樹脂材料への転換が進み、CHDM共重合型ポリエステルが急速に普及している。また、耐熱性ポリエステルを用いた3Dプリンティング材料や高性能フィルム、光学用途など、新興分野での応用拡大が市場全体の牽引要因となっている。
図. シクロヘキサンジメタノール（CHDM）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335321&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335321&id=bodyimage2】
図. 世界のシクロヘキサンジメタノール（CHDM）市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、シクロヘキサンジメタノール（CHDM）の世界的な主要製造業者には、Eastman、SK Chemicals、Kellin Chemicalsなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約92.0%の市場シェアを持っていた。
主要企業の戦略と技術優位性
世界市場では、Eastmanが圧倒的なシェアを保持しており、独自の水素化技術と高純度製造プロセスを武器に、安定した供給体制と高品質製品を確立している。これに続くSK ChemicalsおよびKellin Chemicalsは、アジア市場における供給網の最適化と用途別グレード展開に注力しており、コスト競争力と地域密着型の販売戦略を強みとしている。Kangheng Chemicalなどの新興企業は、国内資源を活用した低コスト合成ルートの確立を目指しており、グローバル市場における多極化傾向を後押ししている。特筆すべきは、近年の環境対応型プロセスの進展である。バイオ由来原料を用いたCHDM製造技術や、循環型化学プロセスの研究開発が活発化しており、持続可能なモノマー供給への移行が現実的段階に入りつつある。これらの動きは、製造コスト削減と同時に、サステナビリティ指向の産業再編を促す契機となっている。
日本市場における展望と産業的意義
日本市場においても、CHDMの需要は高付加価値樹脂分野を中心に拡大基調にある。特に、光学用ポリエステル、医療包装材、電子部品用絶縁フィルムといった分野では、高い透明性と寸法安定性を求める傾向が強まり、CHDM共重合ポリエステルの採用が進んでいる。環境規制の強化やプラスチック資源循環促進法の施行を背景に、リサイクル性と性能の両立を実現できる材料としての価値も高まっている。今後は、国内樹脂メーカーによる用途開発と併せて、原料供給の安定確保が重要な課題となるだろう。東アジア地域の供給網における依存度を低減し、国内生産体制を強化することで、サプライチェーンの信頼性を高めることが求められている。CHDMは単なる化学素材にとどまらず、環境対応と高機能化を両立する次世代産業素材として、素材産業全体の高度化と競争力強化に資する存在である。
