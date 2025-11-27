iPhone修理アイサポ【札幌中央店】が令和7年11月27日（木）OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ札幌中央店を令和7年11月27日（木）にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334936&id=bodyimage1】
■アイサポ札幌中央店より皆様へ
この度、11月27日（木）に『iPhone修理アイサポ札幌中央店』がOPENしました。
当店は、市電「山鼻19条」停留所から徒歩2分、「西線16条」停留所から徒歩圏内にあります北海道新聞 中野販売所の店舗内にございます。
札幌静修高等学校や北海道札幌南高等学校も近い為、札幌市中央区・南区・豊平区エリアにお住まい・通勤の方はもちろん、通学の途中でもお気軽にお立ち寄りいただけます。
近隣には山鼻公園や伏見稲荷神社などの人気スポットもあり、お出かけついでの修理にも便利。
駐車スペースもあるため、お車での来店も安心です。
画面割れやバッテリー交換といった定番修理から、水没トラブルまで幅広くサポート。
お客様の大切なデータを守りながら、丁寧かつスピーディーに修理を行うことを心がけています。
アイサポ札幌中央店では、高品質パーツの使用と18項目の無料動作チェックを全修理に実施しています。
修理後のアフターサポートも万全で、安心の最長6ヶ月保証付き。
「突然の故障でもすぐ直したい」「データは消したくない」--そんなお悩みを最短即日で解決します。
地域の皆さまに信頼される“街のiPhoneドクター”として、親切・誠実な対応をお約束します。
札幌市中央区でiPhone修理をお探しなら、アイサポ札幌中央店にお任せください。
お客様のご来店を心よりお待ち致しております。
【アイサポ札幌中央店店舗概要】
所 在 地：〒064-0918
北海道札幌市中央区南18条西8丁目2-2 北海道新聞 中野販売所店内
営業時間：平日：9時～18時まで営業中（最終受付 17時）
土日祝：9時～15時まで営業中（最終受付 14時）
電話番号：0120-438-280
iPhone修理アイサポ札幌中央店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenposapporochuo/
アクセス方法：
●札幌市電山鼻線 山鼻19条停留所より徒歩3分・山鼻西線 西線16条停留所より徒歩15分
●JR北海道バス山鼻線 東屯田通バス停より徒歩5分
●国道230号・県道89号線 南19西10・11交差点より車で2分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334936&id=bodyimage1】
■アイサポ札幌中央店より皆様へ
この度、11月27日（木）に『iPhone修理アイサポ札幌中央店』がOPENしました。
当店は、市電「山鼻19条」停留所から徒歩2分、「西線16条」停留所から徒歩圏内にあります北海道新聞 中野販売所の店舗内にございます。
札幌静修高等学校や北海道札幌南高等学校も近い為、札幌市中央区・南区・豊平区エリアにお住まい・通勤の方はもちろん、通学の途中でもお気軽にお立ち寄りいただけます。
近隣には山鼻公園や伏見稲荷神社などの人気スポットもあり、お出かけついでの修理にも便利。
駐車スペースもあるため、お車での来店も安心です。
画面割れやバッテリー交換といった定番修理から、水没トラブルまで幅広くサポート。
お客様の大切なデータを守りながら、丁寧かつスピーディーに修理を行うことを心がけています。
アイサポ札幌中央店では、高品質パーツの使用と18項目の無料動作チェックを全修理に実施しています。
修理後のアフターサポートも万全で、安心の最長6ヶ月保証付き。
「突然の故障でもすぐ直したい」「データは消したくない」--そんなお悩みを最短即日で解決します。
地域の皆さまに信頼される“街のiPhoneドクター”として、親切・誠実な対応をお約束します。
札幌市中央区でiPhone修理をお探しなら、アイサポ札幌中央店にお任せください。
お客様のご来店を心よりお待ち致しております。
【アイサポ札幌中央店店舗概要】
所 在 地：〒064-0918
北海道札幌市中央区南18条西8丁目2-2 北海道新聞 中野販売所店内
営業時間：平日：9時～18時まで営業中（最終受付 17時）
土日祝：9時～15時まで営業中（最終受付 14時）
電話番号：0120-438-280
iPhone修理アイサポ札幌中央店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenposapporochuo/
アクセス方法：
●札幌市電山鼻線 山鼻19条停留所より徒歩3分・山鼻西線 西線16条停留所より徒歩15分
●JR北海道バス山鼻線 東屯田通バス停より徒歩5分
●国道230号・県道89号線 南19西10・11交差点より車で2分
【駐車場】無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
プレスリリース詳細へ