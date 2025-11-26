Ishare、掲載レポート数1,000本を突破

株式会社Ｉｓｈａｒｅ

2025年11月26日、株式会社Ｉｓｈａｒｅ（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役：長谷川翔平）は、株式投資のリサーチ・コミュニティ・プラットフォーム「Ishare（アイシェア）」において、掲載レポート数が累計1,000本を突破したことをお知らせいたします。

Ishareはサービス開始以来、「投資情報市場を深化する」というパーパスのもと、フリーアナリストと投資家の知見を持ち寄り、企業理解を高めるコミュニティ型プラットフォームとして機能を拡張してまいりました。

今回の掲載レポート数1,000本突破は、中小型株をめぐる構造的な情報不足に対し、ユーザー主体の分析・意見交換が着実に蓄積されてきたことを示す一つの節目です。Ishareに投稿された1,000本のうち、9割超が中小型株を対象とした分析で占められております。従来のセルサイド・カバレッジが届きにくい領域において、プロ・アマチュアを問わず多様な視点が蓄積されています。これからも、より「投資情報市場を深化する」仕組みを開発、提供してまいります。

▼Ishare 公式サイト

https://ishare-emh.com/

■ 会社概要

会社名： 株式会社Ishare

所在地： 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27F

代表者： 代表取締役 長谷川 翔平

設立： 2021年9月

事業内容： リサーチ・コミュニティ・プラットフォーム「Ishare」の開発・運営

企業HP： https://corporate.ishare-emh.com/