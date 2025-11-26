映画監督・故 菅原浩志氏の追悼行事について

写真拡大

北海道 東川町

東川町を舞台とした「写真甲子園 0.5秒の夏」（2017年）、映画「カムイのうた」（2023年）


などを手掛け、本町の文化発信にも多大なご貢献をいただいた


映画監督 菅原浩志氏が、11月12日、70歳で逝去されました。


生前、菅原監督は「写真甲子園」や「カムイのうた」の製作を通じ、


東川町や大雪山の自然、そしてアイヌ文化の魅力を広く国内外に伝えてくださいました。


監督のご功績に深く敬意と感謝の意を表し、下記のとおり追悼行事を実施いたしますのでお知らせいたします。


１.「菅原監督追悼コーナー」


　とき：令和７年11月30日（日）～令和８年１月20日（火）


　ところ：複合交流施設せんとぴゅあII内（東川町北町1丁目1番2号）


２.「映画『カムイのうた』追悼上映」


　とき：令和８年１月17日（土）14:30～17:30（予定）


　ところ：東川町農村環境改善センター　多目的ホール（東川町東町1丁目15番3号）


菅原監督のご功績に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。



＜お問合せ＞
東川町　文化交流課　
TEL：0166-82-2111　E-mail:kouryu@town.higashikawa.lg.jp


----------------------------------------------------------------------


◆「写真甲子園 0.5秒の夏」 ＨＰ


https://town.higashikawa.hokkaido.jp/syakoumovie/


◆「カムイのうた」 ＨＰ


https://kamuinouta.jp/


◆カムイのうたの学校 ＨＰ


https://moula.jp/LP/kamui/


◆北の残照（本編）YouTube


https://youtu.be/u9__orSU7uE?list=PL0r-GH27V76O0-PnCN3F8rM8_s0zDJcRH


◆ヌプリコロカムイノミ（本編）YouTube


https://youtu.be/mdyPLPNeT5I?list=PL0r-GH27V76O0-PnCN3F8rM8_s0zDJcRH


----------------------------------------------------------------------



2023年1月_「カムイのうた」冬シーン撮影


2024年11月ハリウッドチャイニーズシアターに招待