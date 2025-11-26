映画監督・故 菅原浩志氏の追悼行事について

北海道 東川町

東川町を舞台とした「写真甲子園 0.5秒の夏」（2017年）、映画「カムイのうた」（2023年）

などを手掛け、本町の文化発信にも多大なご貢献をいただいた

映画監督 菅原浩志氏が、11月12日、70歳で逝去されました。

生前、菅原監督は「写真甲子園」や「カムイのうた」の製作を通じ、

東川町や大雪山の自然、そしてアイヌ文化の魅力を広く国内外に伝えてくださいました。

監督のご功績に深く敬意と感謝の意を表し、下記のとおり追悼行事を実施いたしますのでお知らせいたします。

１.「菅原監督追悼コーナー」

とき：令和７年11月30日（日）～令和８年１月20日（火）

ところ：複合交流施設せんとぴゅあII内（東川町北町1丁目1番2号）

２.「映画『カムイのうた』追悼上映」

とき：令和８年１月17日（土）14:30～17:30（予定）

ところ：東川町農村環境改善センター 多目的ホール（東川町東町1丁目15番3号）

菅原監督のご功績に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご冥福をお祈りいたします。

＜お問合せ＞

東川町 文化交流課

TEL：0166-82-2111 E-mail:kouryu@town.higashikawa.lg.jp

----------------------------------------------------------------------

◆「写真甲子園 0.5秒の夏」 ＨＰ

https://town.higashikawa.hokkaido.jp/syakoumovie/

◆「カムイのうた」 ＨＰ

https://kamuinouta.jp/

◆カムイのうたの学校 ＨＰ

https://moula.jp/LP/kamui/

◆北の残照（本編）YouTube

https://youtu.be/u9__orSU7uE?list=PL0r-GH27V76O0-PnCN3F8rM8_s0zDJcRH

◆ヌプリコロカムイノミ（本編）YouTube

https://youtu.be/mdyPLPNeT5I?list=PL0r-GH27V76O0-PnCN3F8rM8_s0zDJcRH

----------------------------------------------------------------------

2023年1月_「カムイのうた」冬シーン撮影2024年11月ハリウッドチャイニーズシアターに招待