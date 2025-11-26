年末の大掃除がこれ1本！？床も窓もラクに拭ける軽量680gの高機能スプレーモップが新登場！

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、年末の大掃除シーズンに向け、立ったまま効率的に拭き掃除ができる高機能「スプレーモップ」を発売しました。

バケツや雑巾を用意する手間を省き、ハンドルのレバー操作だけで水を噴射。床や壁、窓など家中の拭き掃除をこれ1本で完結できる、軽量＆多機能な新しい掃除ツールです。

【6つの特徴】家中の拭き掃除を完結させる高機能設計

1.立ったまま。腰に優しいスマート掃除 2.小回り抜群！360度回転ヘッド腰をかがめることなく、立ったままの姿勢でスイスイ拭き掃除。床はもちろん、壁面や窓も無理なく掃除でき、家中の拭き掃除がこの1本で完結します。年末の大掃除を、より効率的かつ快適にサポートします。ヘッド部分が360度自在に回転。家具の隙間や部屋の角など、従来届きにくかった場所にもスムーズにフィット。動きの妨げが少なく、狭いスペースもストレスなく掃除できます。3.バケツ不要のハンドルスプレー 4.マイクロファイバーでスッキリ拭き上げハンドルに内蔵された350mlの大型タンクに水を入れるだけ。手元のレバーを握ると均一にミストが噴射され、バケツを持ち運ぶ必要がありません。広範囲を一度に掃除でき、準備も後片付けもスピーディーに。極細繊維のマイクロファイバーパッドがホコリや汚れをしっかり吸着。さらに側面には水切り用スポンジを搭載し、水拭き後の床もスッと乾き、拭き跡を残しません。窓や壁面の仕上げにも最適です。5.軽量530g！長時間もラクラク 6.簡単着脱パッド＆便利な汚れ取りブラシ付本体重量はわずか680g。女性や高齢者でも扱いやすく、長時間の掃除でも疲れにくい軽量設計です。天井付近や窓などの高所掃除も片手でスムーズに行えます。モップパッドはワンタッチで簡単に着脱可能。付属の汚れ取りブラシでパッドを衛生的にお手入れでき、繰り返し使えて経済的です。隙間や端のしつこい汚れにも対応し、1本でマルチに活躍します。

商品概要

スプレーモップ

【サイズ】幅40cm×奥行14.5cm×高さ119cm

【JAN】4953980414182

※インターネットや全国の家具店・量販店などで販売しています。

会社説明

■気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

■会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど