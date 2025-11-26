金属に特化したオンラインストア ”metalist” リニューアルオープンに伴い新サービスを開始

株式会社アイチ金属

2025年11月26日、オンラインサイト”metalist”が商品点数の大幅な増加に伴いサイト内のデザインを一新

この度、アイチメタルトレーディングス株式会社よりリニューアルオープンするmetalistは、建築金物に関わる深い知識や経験を持つグループ企業 (株)アイチ金属が生み出した、唯一無二の意匠と高級感を持つ建築金物を取り扱います。公開から約1年、新商品の開発も進み、扱うジャンルも幅を広げつつあります。より多くの方に金属の魅力を見つけていただけるような見やすく、探しやすいサイトを目指し、デザインを一新したmetalistを本日公開いたします。

metalistをチェックする :https://metalist.jp/

▲新デザイン▲旧デザイン

商品点数を大幅増加、取り扱いジャンル拡大へ

これまでmetalistでは、6種類のカテゴリーの中で商品を展開して参りました。

その中でも特に人気の高いスイッチプレート類を中心に、アイチ金属が持つ特殊な表面加工技術「Metal Surface」を施した商品を多数追加いたします。さらに、新しくデスクや椅子、傘立てなど、金属のシャープさが際立つスタイリッシュなデザインの家具、小物類も登場し、より充実したラインナップとなりました。

▲金属本来の光沢・深みのある質感を生かしたスイッチプレート「Metal Plate 」シリーズ基材：アルミ樹脂複合版 仕上げ：真鍮 磨き バイブレーション 寸法：W1000xH2000xt5(15kg)基材：アルミ樹脂複合版 仕上げ：鉄 磨き バイブレーション 寸法：W1000xH2000xt5(15kg)基材：アルミ樹脂複合版 仕上げ：銅 磨き バイブレーション 寸法：W1000xH2000xt5(15kg)

▲軽量な素材に金属仕上げを施し、施工性と重厚感を両立させた壁材「Metal Wall」シリーズ

GRID STAND(傘立て) 銅GRID STAND(傘立て) 銅

▲木工の技術である「組子細工」からインスピレーションを受けた、溶接痕のないスリムな傘立て

新サービス〈特注品の製作〉と、さらに続く新商品開発

metalistの製品は、従来アイチ金属がフルオーダーで製作してきたものを規格化したラインナップとなっています。そのため、サイト上ではある程度サイズや仕上げが限られていますが、新metalistではラインナップ外のオーダー製作も可能です。今後はストア上で特注品のご相談を承ることが可能になりましたのでぜひお問い合わせください。

また、今回追加された商品以外にも、未登場の新製品を多数用意しております。常に新商品の開発・リリースを進め、金属の魅力を発信し続けて参りますので、金属仕様のものをお探しの際にはぜひご利用ください。

オーダー製作をチェック :https://metalist.jp/pages/%E7%89%B9%E6%B3%A8%E5%93%81

銅 ガラス取手銅 緑青 スイッチプレート

商社やリフォーム会社でも取り扱いスタート、卸取引にも対応

卸販売の開始をきっかけに、商社やリフォーム会社様での取り扱い準備も進んでおります。そうした販売会社の方々との取引にも前向きに取り組み、より多くの販路で皆様に私たちが良いと感じる商品をお届けできるよう尽力して参ります。

リニューアルオープンしたmetalistですが、今後もさらに改良を続け、より良い商品を取り揃え、より使いやすいサイトを目指して参ります。

皆様のmetalistへのご来訪を心よりお待ちしております。

metalistストアリンク：https://metalist.jp/

お問い合わせ先：アイチメタルトレーディングス株式会社

〒462-0011 名古屋市北区五反田町77 2F

Mail: info@aichi-metal.trading