ダイワボウ情報システム、子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得

ダイワボウ情報システム株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：松本 裕之）は、子育てサポート企業として厚生労働大臣に認められ、「くるみん認定（2025年度基準）」を2025年10月14日付で取得いたしました。

くるみん認定とは

次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定した企業が、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定する制度です。

ダイワボウ情報システム株式会社は、従業員全体の労働環境改善に加え、次代の社会を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため、育児と仕事の両立支援について積極的に取り組んでいます。

直近の主な取り組み

- 時差出勤、短時間勤務等の育児と仕事の両立支援制度について、養育する子どもが小学校を卒業する年度まで利用可能に延伸- 養育する子どもが小学校を卒業する年度まで、養育両立支援休暇を年間10 日付与- 在宅勤務制度、時間単位の年次有給休暇（時間休）制度の導入- 男性の育児休業、育児目的休暇取得の推進活動

当社の最も重要な資本(財産)である従業員のライフステージを尊重し、従業員とその家族の幸福を実現するため、ワーク・ライフ・バランスの充実について引き続き推進します。

「くるみんマーク」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

ダイワボウ情報システム株式会社について

DISはIT 流通を支える国内最大級のディストリビューターとして、国内外約1,500 社に及ぶメーカー・サプライヤーから仕入れたIT 関連商品を、国内約19,000 社の販売パートナー様を通じて、全国各地のエンドユーザー様へお届けしております。全国101 の営業拠点を擁し地域に密着した営業体制を構築し、「顔の見えるディストリビューター」としてお客様の多様なご要望にお応えすることができます。

URL：https://www.pc-daiwabo.co.jp/

