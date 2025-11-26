MOVETEX¤ÏÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ò³«»Ï
OBSTACLE BOX RENTAL for EVENT»ö¶È³«»Ï
MOVETEX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖMTX¡×¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖJOSA¡×¡Ë¤ÈÀµ¼°¤Ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¡×¤ò2025Ç¯11·î¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢JOSA¤¬¸øÇ§¤¹¤ë¡Ö¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¡¢³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´ØÅù¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ëÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È·ò¹¯Â¥¿Ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÇ§ÃÎ¡¦ÉáµÚ¤â¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸TOP
¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È³«»Ï¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Êhttps://rental.club-obstacle.com/¡Ë
¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Ï
¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä
¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Ï¡¢¡ÖÁö¤ë¡×¡ÖÄ·¤Ö¡×¡ÖÅÐ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¤Î¾ã³²Êª¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±¿Æ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2028Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹2028¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿å±Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¢ÇÏ½Ñ¡¢¥ìー¥¶ー¥é¥ó(¼Í·â¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°)¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶áÂå¸Þ¼ï¶¥µ»¤Î¡¢¡ÖÇÏ½Ñ¡×¤ËÂØ¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹ñºÝ¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢ÌÁ(FISO)¤òÄºÅÀ¤È¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç100°Ê¾å¤Î¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¶¥µ»¿Í¸ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï
¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥¹¿Þ
À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¡¢¼ç¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤ä¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë½é¿´¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆJOSA¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï2024Ç¯½©¤ËµÈÌîÀî¥³ー¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢°Ê¸å¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¤ÎÃæÌÜ¹õGT¥¿¥ïーÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹¤äÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ê¤É¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬±óÊý¤«¤é¤âË¬¤ì¡¢¥¹¥Ýー¥Ä°¦¹¥¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤âÃíÌÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹´ðËÜ»ÅÍÍ
¥µ¥¤¥º¡§5.6m¡ß3.6m¡ß3.3m Box·¿»ÜÀß
¼ïÌÜ¡§¥ê¥ó¥°¢ª1.5m¥¦¥©ー¥ë¢ª¥íー¥×¥¯¥é¥¤¥à¢ª¥Æ¥£¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥é¥Àー¢ª¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¥¦¥©ー¥ë¢ª¥Ð¥é¥ó¥¹¥Óー¥à¢ª¥¦¥©ー¥ë¥¢¥ó¥Àー¢ª¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¢ª¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥¦¥©ー¥ë
ÀßÃÖ²ÄÇ½Í×·ï¡§²°Æâ³°¶¦¤Ë²Ä¡¢Ê¿¤é¤Ê¾ì½ê¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤
¤½¤ÎÂ¾Í×·ï¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://rental.club-obstacle.com/)¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ»ö¶È¤Î³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏMTX¤¬¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¥¨¥ê¥¢Ã´ÅöÅý³ç¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎÅù¤Ç¤Î¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹³èÍÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¢Àß±Ä¡¢±¿±Ä¡¢Å±µî¤òÈ¯Ãí¼ÔÍÍ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ê¤É¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´õË¾¤ä¤´ÁêÃÌ¤Ï¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://rental.club-obstacle.com/)¤Þ¤¿¤ÏJOSA(https://japan-obstacle.org/)¤Þ¤Ç¡£
¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://rental.club-obstacle.com/)¡Êhttps://rental.club-obstacle.com/¡Ë
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤òÁí¹çÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ëMTX¤Ïº£¸å¤âJOSA¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î³ÈÂç¡¦ÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¥Ñー¥¯ÀßÃÖ¤Ê¤É¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
MOVETEX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¡§2020Ç¯4·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÏ»ÈÖÄ®7-50 ÈÖÄ®HUIS 3F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÅÄ ÂÙµ®
URL¡§https://movetex.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¹¥Ýー¥Ä¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È
JOSA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ(JOSA)
ËÜÉô½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ2-1-1 GT¥¿¥ïーB1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö¡¡Ìî¾å¡¡Åù
ÀßÎ©¡§ 2023Ç¯1·î
URL¡§https://japan-obstacle.org/
¡üËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
MOVETEX³ô¼°²ñ¼Ò ¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ëÃ´ÅöÁë¸ý
TEL: 03-6272-8893 E-Mail: info@club-obstacle.com