世界的に人気の「BabyBus」と初コラボ！DADWAY二子玉川ライズ店にてクリスマス期間限定で商品展開&11/29にグリーティングイベント開催

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、「BabyBus（ベビーバス）（運営会社：ジャパンベビーバス株式会社）と初めてコラボレートし、DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズにて開催中のPOP-UPショップ「クリスマスおもちゃcollection」で商品を展開。2025年11月29日(土)にはキャラクター「キキ」のグリーティングイベントを行います。

BabyBus （ベビーバス）

YouTubeチャンネル登録者数は国内で530万人以上！ 0歳～6歳までの未就学児向けに、双子のパンダ「キキ」「ミュウミュウ」をはじめとするキャラクターを用いた、知育動画や学習アプリ、オーディオストーリーを配信しています。「知育」「生活習慣」「ルール」「防災」「職業教育」など様々なテーマのデジタルコンテンツを現在12カ国語で展開中で、世界中の子どもたちに愛されています。

小さなお子さまが、スマートフォンやタブレットで映像を観たりゲームで遊ぶ光景が当たり前の時代になりました。BabyBusは、そんなお子さまのデジタルデバイスタイムを、より「楽しく」「学べる」時間に変えていくことをモットーにコンテンツを企画制作しています。

コーポレートサイト ：http://www.babybus.co.jp

YouTubeチャンネル ：https://www.youtube.com/channel/UCwYFFFgr4wl5Oby8gBbAZzg

注目の商品ラインナップ

BabyBusのグッズ販売はオンラインが中心。直接ご覧いただける機会をお見逃しなく！

注目の商品をピックアップしてご紹介します。BabyBus商品をご購入の方には、先着で「特別ステッカー」のプレゼントもご用意しております。

■はじめてのちいくずかん

税込価格：7,678円

付属のペンでイラストをタッチすると、名称や説明の音声などが再生されるちいくずかん。22のテーマを、日本語、英語、中国語で学ぶことができます。クイズあそびができたり、ペンには音楽モードが搭載されているなど、楽しみ方も豊富。録音できるシールを活用することで、オリジナルのずかんを作るなど、学びの幅がぐっと広がります。

■はじめてのおしゃべりバス

税込価格：4,578円

バスにカードを差し込むとキキが日本語、英語でおしゃべり！ひらがな、アルファベット、数字など、170枚の単語カードで幅広く学べます。BabyBusの人気曲を収録しており、カードを使わずに遊ぶことも。充電式のバッテリーや3段階で調節できる音量ももうれしいポイントです！

■ふしぎなみずぬりえ

税込価格：各1,078円

何色になるかな？付属の水筆を使って絵をなぞると色づくぬりえ。水なので汚れることがなく、乾かせば繰り返し遊べる点が魅力。コンパクトなサイズで、お出かけ先でも楽しめます。えほんに登場する動物や食べものの名前を、日本語、英語、中国語で学ぶこともできます。

グリーティングイベント

「キキ」が来店し、記念撮影などを楽しめるグリーティングイベントを開催！

ファミリーの思い出に残る特別な体験をご提供します。

＜イベント概要＞

日 程：2025年11月29日（土）

時 間：１. 11:00～ ／２. 13:00～ ／３. 16:00～

場 所：DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ店内

出 演：キキ

整理券：各開始時間の1時間前より店頭で配布。※各回30組

参加費：無料

※注意事項

・撮影会を実施します。カメラはご持参ください。

・整理券は各回30組に達し次第、配布を終了いたします。あらかじめご了承ください。

・諸般の事情により、内容が変更または中止となる場合があります。

「クリスマスおもちゃcollection」POP-UPショップ開催概要

期間 ：2025年11月26日(水)～12月25日(木)

場所 ：DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ POP-UPスペース

所在地 ：東京都世田谷区玉川2丁目21－1

二子玉川ライズ・ショッピングセンター

アクセス：東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結

当POP-UPショップでは「BabyBus」の他、今一押しのおもちゃを多数ラインナップし、親子がワクワクするクリスマスプレゼント選びをお手伝いしております。

DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ

“こどもとワクワクする毎日を”をコンセプトに、国内外からセレクトしたファミリーの暮らしを豊かにするアイテムをお届けしています。

2025年9月8日(月)に増床リニューアルし、より多様な商品ラインナップや新しい体験をお客さまに提供するフラッグシップショップに。従来の店舗向かいのスペースを拡張し、シーズンや最新商品に合わせた様々なテーマのイベントを開催しております。

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。