エヌパット株式会社は、あと施工鉄骨接合「レボグリップ」に、単体のみならず架台を合わせた強度計算が新しく加わったことをお知らせします。設計段階から検討する必須ツールとしてご活用いただけます。





施工例





鉄骨構造物の新築・改修工事等において、H形鋼からの接合をH型鋼の溶接や孔あけ不要で可能とした、革新的あと施工鉄骨接合「レボグリップ」。

従来のH形鋼への溶接や孔あけでの取り付け工法の場合、工事現場における火事災害や鉄骨強度の低下における災害発生リスク等の課題が指摘されていました。

こうした従来の接続方法ではなく、鋼球支圧接合という新たな発想で、これらの課題を解決した次世代型のあと施工鉄骨接合となっています。





https://www.n-pat.co.jp/rebogrip-lp/

https://www.n-pat.co.jp/products/steel-connection/revolution-grip/





商品画像





■商品の特長

・一般財団法人日本建築センターによるBCJ評定を取得した施工技術(RGSシリーズ)

・鋼球支圧結合の採用により、横滑りを抑えて安定した強度を発揮

・業界初、一般的な形鋼用吊り金具ではできなかった強度計算が可能となりました

・屋外でも使用可能なDRGシリーズをラインナップ

・建築学会で発表した安心の公知技術の商品です

・横設置、逆さ取り付け等使い方の幅が広く、あらゆる現場ニーズに対応できます

・あと施工なので、新築のみならず、改修工事でも活用できます

・H形鋼のフランジ幅は最大400mmまで対応可能(RG,DRG,HRG)

・新規取り付け材はL型アングル、溝形鋼等取り付け可能です(詳細はホームページ掲載の新規取付材作成要領をご確認ください)

取り付け例





【会社概要】

商号 ： エヌパット株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市港区海岸通4-4-10

代表者 ： 生野 真

設立 ： 1991年4月12日

事業内容： ・各種建設用金属アンカー製造販売

・各種建設用インサート製造販売

・各種接着系アンカー製造販売

・山留めセパ引き材料製造販売

・耐震診断及び調査業

・鉄筋加工品製造販売

URL ： https://www.n-pat.co.jp/