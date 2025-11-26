世界水準AIインフラ企業「BytePlus」がスポンサーに -- カスタマークラウド、渋谷を起点にグローバルAIクリエイティブ・エコシステムを構築
カスタマークラウド株式会社（代表取締役：木下寛士）は、当社主催の CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon において、グローバル公式パートナーとして提携する BytePlus がスポンサーとして参加することをお知らせいたします。
BytePlusは、世界的アプリ群を支える推薦AI・画像/動画解析・リアルタイム処理など、“実戦で磨かれたAIコア技術” を企業向けに提供する次世代テック企業です。
膨大なデータ運用で鍛えられたそのAI基盤は、EC、小売、金融、メディアなど幅広い産業で導入が進んでいます。
今回のスポンサー参加により、参加者は世界水準のAI技術を活用した新しい映像表現に挑戦でき、グローバルレベルのクリエイティブ創出がさらに加速していきます。
■ 世界中のクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」
「Global Video Hackathon 2025」は、BytePlus・WaytoAGIと連携し、世界中からクリエイター／エンジニアが参加するグローバルAI映像ハッカソンです。
参加者はBytePlusが提供するAI動画生成API「Seedance API」を使用し、次世代の映像表現・インタラクティブ動画・AIクリエイティブを自由に生み出すことができます。
● 賞金・特典
総額 500万円相当の賞金・Seedance APIクレジットを進呈。
● 参加登録
https://www.customercloud.co/global-video-hackathon-202512
■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想」
カスタマークラウドは現在、渋谷を拠点に 「第2のビットバレー構想」 の推進に取り組んでいます。
当社は、
- AI Dreams Factory（AI生産工場）
- CC 連結経営モデル（CC Konzern Model）
- AGI（汎用人工知能）技術の社会実装
- メディア事業（詳細は後日リリース予定）
といった複数の領域を統合し、渋谷から世界に向けて“AI産業の再集積”を実現する新しい社会インフラづくりを進めています。
当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナー として、AIクラウドインフラの日本市場展開を推進しており、さらに 世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との連携や、国内最大級のAIコミュニティとのスポンサーシップを通じ、世界と日本のAI人材・AI企業を結ぶ“触媒（カタリスト）”としての役割を強化します。
■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント
「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」
日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。
しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。
私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。
渋谷から世界へ。
日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。
その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。
■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社
カスタマークラウドは、生成AI・AGI・DXを統合し、企業の生産性と創造性を再設計するAIインフラ企業です。
国土交通省認定のDX基盤「Lark」の公式パートナーとして、企業の業務・データ・知識・意思決定を“AIが統合的にマネジメントする”次世代OS構造を提供。
2025年より、AI Dreams Factory（AI生産工場） を正式稼働し、AIサービスやスタートアップの量産体制を構築。
BytePlusグローバルパートナーとして、AIクラウド導入の大型プロジェクトも多数支援。
■ 主な実績
・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績
・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）
・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始
・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催
WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー
・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数
■ 企業情報
カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）
代表取締役：木下寛士
公式サイト：https://www.customercloudcorp.com
お問い合わせ：https://www.customercloudcorp.com/form
主なパートナー：BytePlus、Lark
事業領域：
・AI Dreams Factory（AI生産工場）
・AIクラウド／AGI導入支援
・DX変革支援
・メディア事業
・グローバルAIスタートアップ創出
・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon）