世界水準AIインフラ企業「BytePlus」がスポンサーに -- カスタマークラウド、渋谷を起点にグローバルAIクリエイティブ・エコシステムを構築

カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウド株式会社（代表取締役：木下寛士）は、当社主催の CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon において、グローバル公式パートナーとして提携する BytePlus がスポンサーとして参加することをお知らせいたします。

BytePlusは、世界的アプリ群を支える推薦AI・画像/動画解析・リアルタイム処理など、“実戦で磨かれたAIコア技術” を企業向けに提供する次世代テック企業です。

膨大なデータ運用で鍛えられたそのAI基盤は、EC、小売、金融、メディアなど幅広い産業で導入が進んでいます。

今回のスポンサー参加により、参加者は世界水準のAI技術を活用した新しい映像表現に挑戦でき、グローバルレベルのクリエイティブ創出がさらに加速していきます。

■ 世界中のクリエイター・開発者が集う「Global Video Hackathon」

「Global Video Hackathon 2025」は、BytePlus・WaytoAGIと連携し、世界中からクリエイター／エンジニアが参加するグローバルAI映像ハッカソンです。

参加者はBytePlusが提供するAI動画生成API「Seedance API」を使用し、次世代の映像表現・インタラクティブ動画・AIクリエイティブを自由に生み出すことができます。

● 賞金・特典

総額 500万円相当の賞金・Seedance APIクレジットを進呈。

● 参加登録

https://www.customercloud.co/global-video-hackathon-202512

■ 渋谷から世界へ。AI競争力を再設計する「第2のビットバレー構想」

カスタマークラウドは現在、渋谷を拠点に 「第2のビットバレー構想」 の推進に取り組んでいます。

当社は、

- AI Dreams Factory（AI生産工場）- CC 連結経営モデル（CC Konzern Model）- AGI（汎用人工知能）技術の社会実装- メディア事業（詳細は後日リリース予定）

といった複数の領域を統合し、渋谷から世界に向けて“AI産業の再集積”を実現する新しい社会インフラづくりを進めています。

当社は BytePlus（バイトプラス）のグローバル公式パートナー として、AIクラウドインフラの日本市場展開を推進しており、さらに 世界900万人規模のAIコミュニティ「WaytoAGI」 との連携や、国内最大級のAIコミュニティとのスポンサーシップを通じ、世界と日本のAI人材・AI企業を結ぶ“触媒（カタリスト）”としての役割を強化します。

■ 代表取締役CEO 木下寛士 コメント

「カスタマークラウドは、第2のビットバレーの“震源地”になります。」

日本には世界で勝てる才能が数多く存在します。

しかし、それらを結びつける“器”が不足してきました。

私たちは、AI Dreams Factory（AI生産工場）、AGI技術、連結経営（CCコンツェルンモデル）、そしてBytePlusなどのグローバルインフラを掛け合わせ、日本のAI産業を“面として再構築する”ことに挑戦します。

渋谷から世界へ。



日本のAI産業は、これからもう一度「面白い時代」に入ります。

その“触媒”として、カスタマークラウドが動き始めています。

■ 会社紹介：カスタマークラウド株式会社

カスタマークラウドは、生成AI・AGI・DXを統合し、企業の生産性と創造性を再設計するAIインフラ企業です。

国土交通省認定のDX基盤「Lark」の公式パートナーとして、企業の業務・データ・知識・意思決定を“AIが統合的にマネジメントする”次世代OS構造を提供。

2025年より、AI Dreams Factory（AI生産工場） を正式稼働し、AIサービスやスタートアップの量産体制を構築。

BytePlusグローバルパートナーとして、AIクラウド導入の大型プロジェクトも多数支援。

■ 主な実績

・日本最大級のカーメーカー・通信会社などへのAI/DX支援実績

・BytePlus公式パートナー（AIクラウドの日本展開を牽引）

・AI Dreams Factory（AI生産工場）展開開始

・CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon 主催

WaytoAGI（900万人コミュニティ）スポンサー

・Startups、自治体、大企業のAI導入設計多数

■ 企業情報

カスタマークラウド株式会社（CUSTOMER CLOUD CORP.）

代表取締役：木下寛士

公式サイト：https://www.customercloudcorp.com

お問い合わせ：https://www.customercloudcorp.com/form

主なパートナー：BytePlus、Lark

事業領域：

・AI Dreams Factory（AI生産工場）

・AIクラウド／AGI導入支援

・DX変革支援

・メディア事業

・グローバルAIスタートアップ創出

・イベント／コミュニティ運営（Global Video Hackathon）