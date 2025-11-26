デル・テクノロジーズ、当会計年度第３四半期の業績を発表

デル・テクノロジーズ株式会社

当資料は、2025年11月25日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2025~11~dell-technologies-delivers-third-quarter-fiscal-2026-financial-results.htm#/filter-on/Country:en-us

2025年11月25日、テキサス州ラウンドロック発：

デル・テクノロジーズは、2026会計年度（2025年2月～2026年1月）の第3四半期（2025年8月～2025年10月）の業績を発表しました。さらに、同社は2026会計年度（2025年2月～2026年1月）および第4四半期（2025年11月～2026年1月）のガイダンスも発表しました。また、同社は、デビッド ケネディ（David Kennedy）を正式にCFO（最高財務責任者）に指名しました。

第3四半期の概要

- 売上高は、前年同期比11%増で第3四半期として過去最高の270億ドル- 希薄化後1株あたり利益は前年同期比39%増の2.28ドル、非GAAPベースの希薄化後1株あたり利益は前年同期比17%増で第3四半期として過去最高の2.59ドル- 営業キャッシュフローは12億ドル

デル・テクノロジーズのCFO（最高財務責任者）、デビッド ケネディ（David Kennedy）は、次のように述べています。「第3四半期は、同四半期として過去最高の270億ドルの売上高と過去最高の収益性、堅調なキャッシュフロー創出、そしてトレンドを上回る16億ドルの株主還元を達成しました。2026会計年度は再び記録的な年となる見込みであり、AI出荷予想を前年比150%増の約250億ドルに、売上高予想を前年比17%増の1,117億ドルに引き上げます」。

デル・テクノロジーズのバイスチェアマン兼COO（最高執行責任者）、ジェフ クラーク（Jeff Clarke）は、次のように述べています。「下半期におけるAI分野の勢いは加速しており、AIサーバーの受注額は過去最高の123億ドルで、年初来の受注額は前例のない300億ドルを達成しました。当社の5四半期にわたるパイプラインは、受注残高184億ドルの数倍に達し、ネオクラウド、ソブリン、エンタープライズのお客様が混在しています。デル・テクノロジーズがAI分野で勝利を収めている理由は、特注の高性能ソリューションを設計し、大規模で複雑なクラスターを迅速に展開し、グローバルなサポートを提供する独自の強みにあります」。

インフラストラクチャー ソリューションズ グループ（ISG）

- 第3四半期の売上高は、前年同期比24%増で第3四半期として過去最高の141億ドル- サーバーおよびネットワークの売上高は、前年同期比37%増で第3四半期として過去最高の101億ドル- ストレージの売上高は、前年同期比1%減の40億ドル- 営業利益は、前年同期比16%増で第3四半期として過去最高の17億ドル

クライアント ソリューションズ グループ（CSG）

- 第3四半期の売上高は、前年同期比3%増の125億ドル- 法人向けの売上高は、前年同期比5%増の106億ドル- コンシューマー向けの売上高は、前年同期比7%減の19億ドル- 営業利益は、前年同期比横ばいの7億4,800万ドル

資本還元

第3四半期、デル・テクノロジーズは株式買戻しと配当によって、16億ドルを株主に還元しました。年初来では、53億ドルを株主に還元し、3,900万株以上を買い戻しています。

ガイダンスの概要

- 2026会計年度通期の売上高は、1,112億から1,122億ドル、中間値で前年比17%増の1,117億ドルと予測- 2026会計年度通期のAIサーバー出荷額は、前年比150%超増加の約250億ドルと予測- 2026会計年度通期のGAAPベースの希薄化後1株あたり利益は、中間値で前年比31%増の8.38ドル、非GAAPベースの希薄化後1株あたり利益は、中間値で前年比22%増の9.92ドルと予測- 2026会計年度第4四半期（2025年11月～2026年1月）の売上高は、310億から320億ドル、中間値で前年同期比32%増の315億ドルと予測- 2026会計年度第4四半期のGAAPベースの希薄化後1株あたり利益は、中間値で前年同期比42%増の3.05ドル、非GAAPベースの希薄化後1株あたり利益は、中間値で前年同期比31%増の3.50ドルと予測

2026年会計度第3四半期の業績

デル・テクノロジーズの非GAAPベース財務情報の利用に関する情報は、「Non-GAAP Financial Measures」をご覧ください。特に記載がない限り、本プレスリリース内のすべての比較は前年比です。

各ビジネスユニットの業績

