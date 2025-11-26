みちのくコカ・コーラボトリング、ベルジョイスとの共同企画「ピンクリボン運動推進キャンペーン」の売上の一部をいわてピンクリボンの会へ寄付

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（本社: 岩手県盛岡市、代表取締役社長: 谷村 広和、以下「当社」）は、株式会社ベルジョイス（本社: 岩手県盛岡市、代表取締役社長: 澤田 司）との共同企画「ピンクリボン運動推進キャンペーン」を実施し、11月25日（火）にいわてピンクリボンの会（事務局: 岩手県紫波郡、会長: 太田 睦子）へ寄付金の目録を贈呈いたしました。

このキャンペーンは、2025年10月1日（水）～ 10月31日（金）までの期間、ベルジョイス58店舗（岩手50店、宮城7店、青森1店）で実施し、対象製品1本ご購入につき2円がいわてピンクリボンの会へ寄付され、乳がんから女性を守るための活動に役立てられるものです。このたびの対象製品は「い・ろ・は・す」、「綾鷹」、「爽健美茶」の3ブランド11品目とし、期間中の売上本数は132,267本、寄付金額は264,534円となりました。なお、2018年から開始したこの取り組みによる寄付金総額は、このたびのものを含め1,690,140円となります。

■ ピンクリボン運動推進キャンペーン概要

【実施期間】 2025年10月1日（水）～ 10月31日（金）

【実施店舗】 ベルジョイス58店舗

【対象製品】「い・ろ・は・す」「綾鷹」「爽健美茶」ブランド 各540 ～ 650mlPET

【活用用途】 乳がんの正しい知識を呼びかけるための普及啓発、乳がんから女性を守るための活動

■ 寄付金贈呈式概要

【日時】 2025年11月25日（火） 13:30 ～ 14:00

【場所】 株式会社ベルジョイス 本社 役員会議室

【寄付金額】 264,534円

【出席者】 いわてピンクリボンの会 会長 太田 睦子 様、株式会社ベルジョイス 代表取締役会長 小苅米 秀樹 様、当社 代表取締役社長 谷村 広和

株式会社ベルジョイス 代表取締役会長 小苅米 秀樹 様 コメント

「ベルジョイスは、安心安全な日用品をお届けすることで、地域社会の発展に貢献しようと日々努力しております。いわてピンクリボンの会様とは、長らくご一緒させていただいており、本キャンペーンの全58店舗での展開に合わせて、店頭および本部でお預かりした募金につきましても、お役立ていただればと思います。ベルジョイスは、引き続き地域の皆さまのお役に立てるように店舗づくりを広げ、またこのような活動も続けてまいります。」

当社 代表取締役社長 谷村 広和 コメント

「本企画も今年で8年目を迎えましたが、寄附金額は年々増加しており、累計ではおよそ169万円となりました。乳がんで苦しむ方が一人でも減るよう、この度の寄附金につきましても、いわてピンクリボンの会さまの啓発活動などにお役立ていただけますと幸いです。当社は『ヘルス＆ウェルネス』という価値観を大切に、従業員はもちろん、地域の皆さまが健康で心豊かな生活を送れるよう、今後も地域のパートナーの皆さまと連携し、よりよい地域づくりに貢献してまいります。」

いわてピンクリボンの会 会長 太田 睦子 様 コメント

「2018年から、このようなキャンペーンで多くのご支援をいただき、ピンクリボン運動を続けさせてもらっております。今年のピンクリボンフェスタも無事に終了することが出来ましたが、現状を見ますと、女性が罹るがんで一番多いのは乳がんであり、まだ増え続けているという状況です。今回、頂戴しましたご支援を有効に活用させていただき、ピンクリボン運動を一層推進してまいります。」

みちのくコカ・コーラボトリングについて

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、青森県・岩手県・秋田県を事業エリアとしてコカ・コーラ社製品を製造・販売しております。ライフスタイルをより充実させる清涼飲料をお届けするだけでなく、生活に密着したさまざまなビジネスを展開し、地域のみなさまの"前向き"で"ハッピー"なライフスタイルに寄り添う企業を目指しております。コカ・コーラシステムの一員でありながら、北東北を拠点に事業を展開する地元企業としての責任を果たし、前向きな変化と社会的価値を生み出しながら、持続的に地域社会の発展に貢献するための取り組みを行っております。