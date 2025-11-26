「クリスマスおもちゃcollection」DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズで11/26-12/25にPOP-UP開催！

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、「DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ」にて、2025年11月26日(水)から12月25日(木)の期間限定で、POP-UPショップ「クリスマスおもちゃcollection」を開催いたします。

特別な日を彩るビッグなおもちゃをはじめ、普段店頭では出会えないアイテム、ホリデーシーズンの手土産に渡しやすいプチギフトまで、“選ぶ楽しさ”と“お試しできる環境”をご提供。プレゼントを選ぶワクワクの時間も、箱を開けるきらきらの笑顔も。クリスマスのすべてがみなさまの宝物となるように、心を込めてお手伝いいたします！

「クリスマスおもちゃcollection」in DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ

【Point1】“お試しできる環境”を軸にプレゼント選びをサポート

二子玉川ライズでは、新規店舗オープンやリニューアルにより「体験型」の消費トレンドが加速しています。当店でも9月のリニューアルオープン以降、

「親子でのお試し体験」が購入の決め手となる傾向が強まり、幅広い年齢層のお子さまを対象としたアイテムを充実させ、ご好評いただいております。この流れを受け、体験を求めて来店するファミリーに向けて、親子一緒のご来店がさらに楽しくなる空間、企画をご用意しました。

■おもちゃのサンプルが充実

普段店頭では展開していない商品を含め、クリスマスプレゼントにぴったりなおもちゃを多数ラインナップ。サンプルをいつもより豊富にご用意しており、親子一緒にお試しいただくことで、納得のプレゼント選びをサポートいたします。

■スペシャルイベントを開催

11月29日(土)、「BabyBus（ベビーバス）」のキャラクター「キキ」が来店し、記念撮影などを楽しめるグリーティングイベントを開催！ファミリーの思い出に残る特別な体験をご提供します。

【Point2】POP-UP期間限定で展開！注目ブランド

■BabyBus （ベビーバス）

YouTubeを中心に世界的に人気を集める「BabyBus」。キャラクターを用いて、子ども向けの知育動画、学習アプリ、オーディオストーリーを発信しています。POP-UP期間限定で、タッチペン絵本やしかけ絵本、ぬいぐるみなどを取り扱い、グリーティングイベントも開催いたします。

■１curiosity(R)（ワンキュリオシティ）

乳幼児玩具メーカーのピープル株式会社が今年発売した新シリーズ、「１curiosity(R)」の「フム・フム」「カラ・クル」「モギ・モギ」をDADWAY店舗で初展開。世界の1歳の根源的な欲求（＝好奇心）を観察し、設計した、 自然と使い方・組み合わせを試行錯誤し、絶妙な達成感を得られるおもちゃです。店頭サンプルでお試しいただくことが可能です。

【Point3】プチギフトにおすすめのアイテムも

駅チカの商業施設という立地柄、出産祝いやお子さまへのギフト選びに慣れていない方も多くご来店されます。この季節は特に、手土産やプチギフトをお探しの方も。

当店自慢の豊富なラインナップの中から、お客さまのお話を伺いながら最適なものをご提案し、ギフト選びをサポートさせていただきます。おもちゃとおくるみなどの実用性の高いベビー用品とを組み合わせることでオリジナルのギフトセットをお作りすることも可能です。

「クリスマスおもちゃcollection」POP-UPショップ開催概要

期間 ：2025年11月26日(水)～12月25日(木)

場所 ：DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ POP-UPスペース

所在地 ：東京都世田谷区玉川2丁目21－1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター

アクセス：東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結

期間中、店内でおもちゃを展開していたスペースには、ベビーカーを中心とする大型育児用品が充実。普段店頭に設置していないサンプルも多数ラインナップし、広々とした空間でお試しいただくことが可能です。お出かけが増える年末年始に向けて、ぜひこの機会にじっくりと比較検討いただけますと幸いです。

DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ

“こどもとワクワクする毎日を”をコンセプトに、国内外からセレクトしたファミリーの暮らしを豊かにするアイテムをお届けしています。

2025年9月8日(月)に増床リニューアルし、より多様な商品ラインナップや新しい体験をお客さまに提供するフラッグシップショップに。従来の店舗向かいのスペースを拡張し、シーズンや最新商品に合わせた様々なテーマのイベントを開催しております。

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。