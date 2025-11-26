『メイドインアビス 烈日の黄金郷』の描き下ろし 花屋ver. トレーディングアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『メイドインアビス 烈日の黄金郷』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『メイドインアビス 烈日の黄金郷』の商品の受注を11月20日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/99,401,894?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし 花屋ver. トレーディングアクリルスタンド

リコ、レグ、ナナチ、ファプタ、ヴエコ、ワズキャン、ベラフ、イルミューイ、壺ミーティ、メイニャ、マアアさんの描き下ろしイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ナナチ&壺ミーティ 花屋ver. アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）70×50mm 台座：（約）50×25mm 厚み：3mm

特典 ：本体：（約）70×41mm 台座：（約）50×25mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 花屋ver. トレーディング缶バッジ

リコ、レグ、ナナチ、ファプタ、ヴエコ、ワズキャン、ベラフ、イルミューイ、壺ミーティ、メイニャ、マアアさんの描き下ろしイラスト、キャラクターの名前を缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ファプタ 花屋ver. 75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 花屋ver. トレーディングブロマイド

リコ、レグ、ナナチ、壺ミーティ、ファプタ、ヴエコ、ワズキャン、ベラフ、イルミューイ、メイニャ、マアアさんの描き下ろしイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ナナチ&ファプタ 花屋ver. ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 花屋ver. トレーディングイラストカード

リコ、レグ、ナナチ、ファプタ、ヴエコ、ワズキャン、ベラフ、イルミューイ、壺ミーティ、メイニャ、マアアさんの描き下ろしイラスト、キャラクターの名前をイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし ナナチ&壺ミーティ 花屋ver. イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 花屋ver. マルチデスクマット

※画像は「描き下ろし ナナチ&壺ミーティ 花屋ver. マルチデスクマット」を使用しております。

ナナチ、壺ミーティ、ファプタ、リコ、レグ、ヴエコ、ワズキャン、ベラフ、イルミューイ、メイニャ、マアアさんの描き下ろしイラスト、キャラクターの名前、作品名をマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全5種（ナナチ&壺ミーティ、ファプタ、リコさん隊、ガンジャ隊、集合）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 花屋ver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし リコ 花屋ver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

リコ、レグ、ナナチ、壺ミーティ、ファプタ、ヴエコ、ワズキャン、ベラフ、イルミューイ、メイニャ、マアアさんの描き下ろしイラスト、キャラクターの名前をA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全9種（リコ、レグ、ナナチ&壺ミーティ、ファプタ、ヴエコ、ワズキャン、ベラフ、イルミューイ、メイニャ&マアアさん）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/99,401,894?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)つくしあきひと・竹書房／メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会