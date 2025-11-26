元阪神タイガース選手・監督の真弓明信氏とオリックス・バファローズの現役選手が直接指導！元プロ野球選手 岩田稔投手にもご指導いただきます！

信和建設株式会社

信和グループ（本社：大阪府大阪市中央区、代表：前田 裕幸）は、2025年12月13日(土)に地域の社会貢献を目的として元阪神タイガース選手・監督である真弓明信氏の指導による野球教室を開催いたします。今年もオリックス・バファローズ様にご協力いただき現役選手の方々にも指導していただきます！

また、元プロ野球選手 岩田稔氏にもご指導いただけることが決定いたしました。

氏名：岩田 稔

出身地：大阪府守口市出身

生年月日：1983年10月31日

身長/体重：179cm/88kg

大阪桐蔭高校から関西大学を経て大学・社会人ドラフトの希望枠で2006年に阪神入団。

3年目の2008年、開幕2戦目の先発を務めるなど10勝し、先発ローテに定着。

2009年にはWBC日本代表で世界一も経験。

2021年10月には引退を決断。大阪桐蔭高校2年生時に発症した1型糖尿病と闘いながらプロ16年間で60勝をあげた。

現在は、1型糖尿病の啓蒙活動や社会貢献活動を実施している。

【詳細】

講 師：元阪神タイガース選手・監督/信和グループ顧問 真弓明信氏

オリックス・バファローズ 佐藤一磨選手、来田涼斗選手

元プロ野球選手 岩田稔投手

主 催：信和グループ（信和ホールディングス株式会社）

協 力：オリックス野球クラブ株式会社、大阪学院大学

開催日：2025年12月13日（土）

場 所：大阪学院大学 総合スポーツフィールド（大阪府吹田市南正雀3丁目12-1）

【最寄駅】阪急正雀駅

※雨天決行（雨天時は、同室内練習場）

会場地図：https://www.ogu-h.ed.jp/images/etc/access/img17.gif

▶信和グループ

https://shinwa-grp.co.jp/

▶オフィス真弓｜真弓明信オフィシャルウェブサイト

http://office-mayumi.co.jp/

▶オリックス・バファローズ

https://www.buffaloes.co.jp/

信和グループは、人々の豊かな暮らし、社会の進歩発展に貢献できるような活動を続けていきます。