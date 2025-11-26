元阪神タイガース選手・監督の真弓明信氏とオリックス・バファローズの現役選手が直接指導！元プロ野球選手 岩田稔投手にもご指導いただきます！
信和グループ（本社：大阪府大阪市中央区、代表：前田 裕幸）は、2025年12月13日(土)に地域の社会貢献を目的として元阪神タイガース選手・監督である真弓明信氏の指導による野球教室を開催いたします。今年もオリックス・バファローズ様にご協力いただき現役選手の方々にも指導していただきます！
また、元プロ野球選手 岩田稔氏にもご指導いただけることが決定いたしました。
氏名：岩田 稔
出身地：大阪府守口市出身
生年月日：1983年10月31日
身長/体重：179cm/88kg
大阪桐蔭高校から関西大学を経て大学・社会人ドラフトの希望枠で2006年に阪神入団。
3年目の2008年、開幕2戦目の先発を務めるなど10勝し、先発ローテに定着。
2009年にはWBC日本代表で世界一も経験。
2021年10月には引退を決断。大阪桐蔭高校2年生時に発症した1型糖尿病と闘いながらプロ16年間で60勝をあげた。
現在は、1型糖尿病の啓蒙活動や社会貢献活動を実施している。
【詳細】
講 師：元阪神タイガース選手・監督/信和グループ顧問 真弓明信氏
オリックス・バファローズ 佐藤一磨選手、来田涼斗選手
元プロ野球選手 岩田稔投手
主 催：信和グループ（信和ホールディングス株式会社）
協 力：オリックス野球クラブ株式会社、大阪学院大学
開催日：2025年12月13日（土）
場 所：大阪学院大学 総合スポーツフィールド（大阪府吹田市南正雀3丁目12-1）
【最寄駅】阪急正雀駅
※雨天決行（雨天時は、同室内練習場）
会場地図：https://www.ogu-h.ed.jp/images/etc/access/img17.gif
▶信和グループ
https://shinwa-grp.co.jp/
▶オフィス真弓｜真弓明信オフィシャルウェブサイト
http://office-mayumi.co.jp/
▶オリックス・バファローズ
https://www.buffaloes.co.jp/
