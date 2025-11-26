元阪神タイガース選手・監督の真弓明信氏とオリックス・バファローズの現役選手が直接指導！元プロ野球選手 岩田稔投手にもご指導いただきます！

写真拡大

信和建設株式会社

信和グループ（本社：大阪府大阪市中央区、代表：前田　裕幸）は、2025年12月13日(土)に地域の社会貢献を目的として元阪神タイガース選手・監督である真弓明信氏の指導による野球教室を開催いたします。今年もオリックス・バファローズ様にご協力いただき現役選手の方々にも指導していただきます！


また、元プロ野球選手 岩田稔氏にもご指導いただけることが決定いたしました。





氏名：岩田　稔


出身地：大阪府守口市出身


生年月日：1983年10月31日


身長/体重：179cm/88kg



大阪桐蔭高校から関西大学を経て大学・社会人ドラフトの希望枠で2006年に阪神入団。


3年目の2008年、開幕2戦目の先発を務めるなど10勝し、先発ローテに定着。


2009年にはWBC日本代表で世界一も経験。


2021年10月には引退を決断。大阪桐蔭高校2年生時に発症した1型糖尿病と闘いながらプロ16年間で60勝をあげた。


現在は、1型糖尿病の啓蒙活動や社会貢献活動を実施している。



【詳細】


講　師：元阪神タイガース選手・監督/信和グループ顧問　真弓明信氏


　　　　オリックス・バファローズ　佐藤一磨選手、来田涼斗選手


　　　　元プロ野球選手　岩田稔投手


主　催：信和グループ（信和ホールディングス株式会社）


協　力：オリックス野球クラブ株式会社、大阪学院大学


開催日：2025年12月13日（土）


場　所：大阪学院大学 総合スポーツフィールド（大阪府吹田市南正雀3丁目12-1）


　　　【最寄駅】阪急正雀駅


※雨天決行（雨天時は、同室内練習場）


会場地図：https://www.ogu-h.ed.jp/images/etc/access/img17.gif



▶信和グループ


https://shinwa-grp.co.jp/



▶オフィス真弓｜真弓明信オフィシャルウェブサイト
http://office-mayumi.co.jp/



▶オリックス・バファローズ


https://www.buffaloes.co.jp/




信和グループは、人々の豊かな暮らし、社会の進歩発展に貢献できるような活動を続けていきます。