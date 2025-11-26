未来のバレリーナを目指す子供たちへ、世界基準のバレエ指導をオンラインで提供する「ワールドバレエクラス」が開講

株式会社アイビーエー

フランスバレエアカデミーは、未来のバレリーナを目指す子供たちを対象に、誰もが世界基準のバレエ指導を「フランス政府認定バレエ教師国家資格」保有者から受けることができる新たなバレエ教育システム「ワ―ルドバレエクラス」を開講し、モニター募集（5名限定）を開始いたします。

「ワールドバレエクラス」は、これまで経験や感覚が中心だった日本のバレエ指導の在り方を「フランス政府認定バレエ教師国家資格」を保有する指導者を中心とした指導体制を構築することで、世界基準に基づいた指導が可能となり、誰もが世界基準で正しいバレエを学ぶことができる新しいバレエ教育システムです。

日本全国のバレエ歴3年以上の12歳から18歳の子供たちを対象に、最大5名まで。課題の振り付けを撮影し、提出していただいた動画をもとに「フランス政府認定バレエ教師国家資格」を保有する指導者が、世界基準レベルで「採点」「分析」「フィードバック」を行います。

専用ページ : https://franceballet.com/worldballetclass

● フランス政府認定バレエ教師国家資格とは

フランス政府が定める正式な国家資格で、バレエ教師として指導するために必要な資格です。

フランス国内ではこの資格を持つ教師だけが、公的にバレエを指導することが認められています。

資格を取得するためには、現地のバレエ学校に通い、バレエを教えるための身体理解・教育理論・音楽・解剖学・バレエの歴史などを学び、その後、教育実習や教授法の試験を経る必要があります。その道のりは長く、流暢なフランス語力と長い年月（2～5年）を要します。指導者自身が「踊るだけではなく、なぜそう動くのかを説明できること」が求められます。

感覚的な指導ではなく、理論に基づいた体系的な教授法で、生徒を導くことができる指導者を認定する、それがフランス政府認定バレエ教師国家資格です。

● 背景：日本のバレエ教育現場における課題

日本には4,200を超えるバレエ教室があり、生徒数は25万人以上と、世界的にも屈指の“バレエ大国”です（2021年／日本バレエ団連盟）。しかし、フランスのように国家資格を必須とする制度はなく、指導は教師自身の経験や感覚に大きく依存しています。結果として、世界基準の指導を体系的に受けられる機会は限られ、地域や環境による格差も生まれています。さらに、日本ではコンクール中心の指導が主流となり、基礎の習得が後回しになりがちです。そのため、国内のコンクールで結果を出して海外に渡ったとしても通用しないという“時間的・機会的ロス”が生じているのが現状です。

フランスバレエアカデミー代表の水田春香は、日本で3歳からバレエを始め、10歳の時に出会ったパリ・オペラ座バレエ団のマニュエル・ルグリの踊りがきっかけで、小学校卒業と同時にフランス・パリへ渡りました。Goube European Dance CenterやAcademie Chaptal、Conservatoire de Saint-Maur des Fossesなどでパリ・オペラ座バレエ団の元エトワールや、バレエ学校に多数の合格実績を持つモニク・アラビアンらから直接指導を受け、コンセルヴァトワールではDEC（Diplôme d’etudes Choregraphiques）を取得。フランスでバレエを学ぶ中で、日本と世界との差を痛感したことや、日本のバレエレッスンではできなかったことがフランスでレッスンを受けるとできるようになる、という体験を通して「経験や感覚ではなく、理論に基づいた指導が日本にも必要だ」と強く感じ、フランスバレエアカデミーを設立しました。

「ワールドバレエクラス」は、未来のバレリーナを目指す全ての子どもたちに地域や環境の制約を超え、世界基準の普遍的で再現性のある指導を届けるプロジェクトです。

● モニター実施概要

【対象者】

- バレエ歴が3年以上の方- 12～18歳の方- バレエ留学を考えている、将来プロを目指している- 本気で上達したい方- 動画の撮影、提出が可能な方

【提供内容】

- モニター価格でのサービス提供- 「フランス政府認定バレエ教師国家資格」保有指導者による提出動画の分析と採点- 「フランス政府認定バレエ教師国家資格」保有指導者によるフィードバックレポート- フォローアップレッスン（オンラインにて実施）

【募集要件】

モニター募集は下記、ご協力をいただける方に限定しております。

- 課題となるレッスン動画の録画提出- 受講前、受講後のヒアリングおよび、アンケートへの回答- Webサイト・プレスリリース・SNS・紙媒体での体験談などの紹介許諾- 写真・動画・氏名（イニシャル可）・年齢の公開許諾

※ 掲載前に必ず内容確認を行い、ご本人様の承認を得て掲載いたします。

【募集期間・応募方法】

- 募集期間：2025年11月25日～2026年1月31日まで- 選考方法：応募者の中から選考の上決定（5名）※ 選考結果は個別通知のみとし、詳細は公表しません。- 応募方法：以下「応募する」ボタンよりご応募ください。応募する :https://corely.jp/p/r/UTrMYAsG

● 報道関係者からのお問い合わせ先

本件に関する取材・お問い合わせは以下の連絡先までお願いいたします。

フランスバレエアカデミー

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅5丁目2番17号 フロンティア名駅13階

代表者：水田春香



メール：info@franceballet.com

サイトURL：https://franceballet.com