補聴器のマキチエのブランドイメージ広告が第67回「日本雑誌広告賞」銀賞を受賞

マキチエ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平松知義）がブランドイメージ広告として雑誌「クロワッサン」（株式会社マガジンハウス）に出稿したブランドイメージ広告「きこえは絆」が、「日本雑誌広告賞」の純広告/ライフスタイル・その他部門で銀賞を受賞いたしました。

アートディレクション及び制作は、株式会社Embedded Blue（本社：東京都品川区、代表取締役：片岡奨）のクリエイティブスタジオが担当。「補聴器によって人と人との絆を育み、社会をより豊かにしたい」という企業理念を、ビジュアルデザインとコピーに落としこんだ広告作品となっています。

大切な人の言葉、風の音や川のせせらぎ、音楽の音色や歌声・・・人それぞれに「ききたい」ものがあり「きこえる」状態も違います。マキチエは「補聴器」を単なる機器ではなく、多様な「きこえ」のニーズを持つ個人にとってのオンリーワンのパートナーだと考えています。きこえのお悩みを我慢せず、スタイリッシュにポジティブに補聴器を使っていただきたい。その人にぴったりな補聴器を提供し、周囲の人々との大切なつながりをも支えていけるよう、マキチエはこれまで以上に日々成長してまいります。

「日本雑誌広告賞」について

「日本雑誌広告賞」は、一般社団法人日本雑誌広告協会が主催し、経済産業省後援のもと、雑誌広告の質的向上と、産業・経済・社会・文化の発展に寄与することを目的として、1958年に創設されました。毎年、過去1年間に雑誌に掲載された優れた企画と技術を持つ広告作品が選ばれ、優秀な雑誌広告作品を表彰しています。

審査講評のご紹介

今回の受賞に際し、審査員の皆さまから

「ピアスのスタイリングを含め、アクセサリー広告のようにキュートで魅力的」

「補聴器がファッションとして前向きに受け止められる可能性を感じる」

「補聴器の広告は公益性と共益性が合致している」

といった評価をいただきました。

補聴器そのものを“身につけたくなる存在”として描くことは、本プロジェクトが大切にしてきたテーマでもあり、その意図を的確に受け取っていただけたことを大変光栄に思います。

また、「補聴器の広告は公益性と共益性が合致している」との講評は、企業としての取り組み方そのものを肯定していただいた言葉として、大変、光栄に受け止めております。

生活に寄り添いながら、社会全体にポジティブなイメージを届けていく。その両立をめざす姿勢がご評価いただけたことは、今後においても大きな励みとなります。私たちはこれからも「きこえ」をめぐる体験をより良いものへと更新し、日常の中に自然と溶け込みながら、人と人をつなぐ新しい在り方を提案してまいります。

代表取締役社長 平松知義 コメント

「補聴器」とは、やさしさと愛のこもった言葉だと私は感じています。聴力を補い改善するだけではなく、人の心に寄り添い、日々を愛情深く照らす、小さくも頼もしい存在です。

音は、記憶であり、発見でもあり、何より人と人をつなぐ絆です。私たちは、音をより快適に的確に人々に届けることに最善を尽くし、補聴器を通して愛をもっと伝え広げていきたいと願っています。この広告「きこえは絆」に、そんな思いをこめました。マキチエは、これからも耳のそばで、人の人生のそばで、“きこえる喜び”を、そっと支えてまいります。

マキチエ株式会社とは

マキチエ株式会社は今年で創業80周年を迎える、補聴器の開発・製造・販売までを一貫して行う補聴器の総合企業です。「医療機器である補聴器は医療機関内で医師の元で扱うべき」という信念のもと、全国の医療機関内で自社の補聴器コーディネーターによる補聴器相談を行っている他、全国40の直営店舗（2025年末現在）で、患者様お一人おひとりにあった補聴器を提供しております。

会社概要

会社名 ：マキチエ株式会社

代表取締役 ：平松知義

本社所在地 ：東京都中央区日本橋3-2-3

設立 ：1977年9月

事業内容 ：補聴器の設計、製造、卸販売及び小売販売

公式URL ：https://makichie.co.jp/

株式会社Embedded Blue

Web、紙媒体を問わず、コンテンツや広告のクリエイティブ制作から、アーティストとの共創プロジェクトの企画開発まで多様なプロジェクト・事業を展開しています。スキルと創造性を有するクリエーターと、IT・金融・人材開発などの業界にバックグランドをもつビジネスパーソンによる「芸術の息づく社会を実現する」プロジェクトデザインスタジオです。

会社概要

会社名：株式会社Embedded Blue

代表取締役：片岡奨

本社所在地 ：東京都品川区小山1-8-11

設立：2021年

事業内容：アートプロジェクト企画（企業の文化芸術活動支援事業・アートを通じた街づくり事業）、クリエイティブ制作

公式URL：https://www.embeddedblue.com/

