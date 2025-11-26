エコプロ2025「水をめぐる大冒険実行委員会」ブースに協賛

メタウォーター株式会社

メタウォーター株式会社（社長：山口 賢二、本社：東京都千代田区）は、12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開催される国内最大級の環境展示会「エコプロ2025」に出展の、「水をめぐる大冒険実行委員会」に協賛* します。



* 同実行委員の企画・運営を担当する下水道広報プラットフォーム（略称 GKP）の会員企業として協賛・参画

本ブースでは、「まもれ！みんなの上下水道」と題し、水循環を守り支える上下水道の役割を、子どもから大人まで、見て・触れて、新たな気づきが生まれる「体験型」のブースで紹介します。

ぜひお誘い合わせの上、ご来場ください。

❏ エコプロ2025概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129356/table/108_1_216b2e573ffd004d8749dcff2eb9a283.jpg?v=202511270556 ]

❏ 「水をめぐる大冒険実行委員会」ブース ブース番号：東6ホール 6-063

展示ブース名称：「水をめぐる大冒険～まもれ！みんなの上下水道～」

* ブースデザインは変更になる場合があります。

GKP Webサイト： 「エコプロ 2025」で水循環と上下水道の役割をPRします

https://www.gk-p.jp/2025/11/25/9468/