【韓国語ならK Village】一日で「韓国顔」にアップデート。冬のK-ビューティー特別イベント開催

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、2025年12月20日（土）、韓国情報アプリK Village MODULY(https://moduly.kvillage.jp/)と連動した特別イベント【この冬はクリームチークで韓国顔！K-POPメイクプロの特別レッスン】を開催します。

K-POP現場で活躍したメイクアップアーティストを講師に迎え、韓国語のミニ表現とともに韓国美容の最新トレンドをリアルに体験できるプログラムを提供します。

イベント開催の背景

K Villageでは語学レッスンだけでなく「推し活」「韓国美容」「K-POP」「韓国ドラマ」「韓国歴史」など、韓国カルチャー全体を体験できる学びの場として、多角的なコンテンツを発信しています。

近年、SNSを中心に「韓国冬メイク」「水光肌」「透明感メイク」などK-ビューティーへの関心は一層高まり、検索需要も急増しています。

こうした背景から、「K-ビューティー × 韓国語」でK Villageならではの体験価値を提供するべく、アプリ「K Village MODULY」ユーザーを対象に、イベント第4弾として本レッスンイベントを企画しました。韓国美容・韓国語・K-POPカルチャーを横断しながら楽しめる、新しい学びの機会を創出します。

イベントの概要

「K-ビューティー × 韓国語」

美容レッスンに韓国語レッスンを組み合わせ、語学と韓国カルチャーを同時に楽しめるK Village独自の体験型プログラムです。

参加特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72998/table/153_1_018f432a63ac9c3e87fede0e2a8a80e5.jpg?v=202511270556 ]お申込はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7LAmiO5ulPmLsDGYpE4u3rAzpNEzuvrkmF2Sms_aPiKb-_A/viewform?usp=headerカラー：01スプリンクル/02ピンクトースト/03ピッチタン/04シマーマーマレード ※カラーはランダムです。

AMUSE ソフトクリームチーク 3g

冬の血色感メイクに最適な人気韓国コスメ1点を参加者全員にプレゼント。

ベタつきやダマがなく長時間持続するクリームチークです。

今後の展開

K Villageは、韓国語学習と韓国文化体験を融合したイベントを今後も継続して拡大していきます。

アプリ「K Village MODULY(https://moduly.kvillage.jp/)」と連動したオンライン・オフライン企画、韓国美容・K-POP・韓国歴史・韓国料理など多領域のコンテンツを通じ、「日本で最も韓国文化に近い学びのプラットフォーム」として独自ポジションをさらに強化します。

また、K Village MODULYはアップデートを進め、語学学習と韓国カルチャーをつなぐ新しいデジタル体験を今後も提供してまいります。

K Village 韓国語について

ダウンロードはこちら :https://moduly.kvillage.jp/

K Village 韓国語は、日本全国に25校舎を展開し、在籍生徒数16,000名を超える日本最大級の韓国語教室です（※1）。通学・オンライン・AI学習（毎日ハングル・K Village先生）など、多様なスタイルで学べる環境を整え、幅広い世代の韓国語学習者をサポートしています。

※1 : 2024年11月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

K Village 韓国語

東日本

・K Village 韓国語 新大久保本校 https://kvillage.jp/school/shinokubo/

・K Village 韓国語 新大久保駅前校 https://kvillage.jp/school/shinokubo-ekimae/

・K Village 韓国語 新宿西口校 https://kvillage.jp/school/shinjuku-nishi/

・K Village 韓国語 渋谷駅前校 https://kvillage.jp/school/shibuya/

・K Village 韓国語 池袋東口校 https://kvillage.jp/school/ikebukuro-higashi/

・K Village 韓国語 上野校 https://kvillage.jp/school/ueno/

・K Village 韓国語 秋葉原校 https://kvillage.jp/school/akihabara/

・K Village 韓国語 立川校 https://kvillage.jp/school/tachikawa/

・K Village 韓国語 八王子校 https://kvillage.jp/school/hachiouji/

・K Village 韓国語 横浜駅前校 https://kvillage.jp/school/yokohama_ekimae/

・K Village 韓国語 横浜校 https://kvillage.jp/school/yokohama/

・K Village 韓国語 川崎駅前校 https://kvillage.jp/school/kawasaki/

・K Village 韓国語 船橋校（千葉県） https://kvillage.jp/school/funabashi/

・K Village 韓国語 大宮校（埼玉県） https://kvillage.jp/school/omiya/

西日本

・K Village 韓国語 名古屋校 https://kvillage.jp/school/nagoya/

・K Village 韓国語 名古屋駅前 https://kvillage.jp/school/nagoya_ekimae/

・K Village 韓国語 岐阜校 https://kvillage.jp/school/gifu/

・K Village 韓国語 大阪校 https://kvillage.jp/school/osaka/

・K Village 韓国語 なんば校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi/

・K Village 韓国語 京橋駅前校 https://kvillage.jp/school/kyobashi/

・K Village 韓国語 京都校 https://kvillage.jp/school/kyoto/

・K Village 韓国語 神戸三宮校 https://kvillage.jp/school/kobe/

・K Village 韓国語 福岡校 https://kvillage.jp/school/fukuoka/

・K Village 韓国語 博多駅前校 https://kvillage.jp/school/hakata/

・K Village 韓国語 北九州小倉校 https://kvillage.jp/school/kokura/

【株式会社 K Village 会社概要】

本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立 ：2010年

URL ：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介