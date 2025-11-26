和パスタ専門店「こなな」から香住カニとサーモンを使ったご褒美パスタが12/３より限定登場。

株式会社ポトマック

こなな（http://www.konana.jp/）からお届けするのは、これからの季節においしい食材をふんだんに使用したご褒美パスタ。

香住カニをメインにたくさんの魚介を使ったトマトベースのおだしパスタと、スモークサーモンと蕪を使用した身体温まる豆乳カルボナーラ。素材の旨みを大切にこなならしい味わいでまとめました。

一年がんばったご褒美に、季節の味わいを楽しみながらちょっと贅沢なひとときをお過ごしください。

※こなな+ TOKYO PASTA ルミネエスト新宿店では販売しておりませんので、ご注意ください。

香住カニとたっぷり魚介のおだしペスカトーレ 1980円(税込)

日本海・香住のカニを主役に、貝や海老などの旨みを丁寧に引き出した“おだし”仕立てのペスカトーレ。澄んだ海の香りと、カニの甘みがつるりとした麺にからみ、体の芯までやさしく温まります。冬だけのご褒美、こなならしい和の余韻をお楽しみください。

スモークサーモンと蕪の柚子カルボナーラ 1650円(税込)

香ばしく薫るスモークサーモンに、やわらかな蕪。柚子の香りをきかせた豆乳仕立てのカルボナーラソースで、後味は軽やかに。まろやかなコクの中に清々しい酸味がひとすじ走り、最後のひと口までやさしい余韻が続きます。

こななについて

日本の四季から生まれる素材を丁寧にしっかり愉しむ。

こななの「和パスタ」はすべて日本の味“おだし”を基本にした味付けです。

素材を大切に、そして季節を愉しむ、そんな和の心からこななの和パスタは作られます

