PingCAP主催「NewSQLデータベースでどう変わる？」にオルトプラスのエンジニアマネージャー：浦谷和茂の登壇が決定。「TiDB移行とNewSQLの可能性」をテーマに講演

株式会社オルトプラス（本社：東京都豊島区、代表取締役：石井 武、以下「オルトプラス」）は、PingCAP株式会社（以下「PingCAP社」）が主催するイベント「NewSQLデータベースでどう変わる？（以下「本イベント」）」において、オルトプラスのエンジニアマネージャー：浦谷和茂の登壇と講演（以下「本講演」）が決定したことをお知らせいたします。

■本イベントについて

書籍『NewSQL徹底入門』（以下「本書籍」）の出版を記念し、PingCAP社は、本書籍著者のミック氏（書籍『達人に学ぶDB設計徹底指南書』著者）と小林氏（NewSQL記事の連載執筆者、書籍『マルチクラウドデータベースの教科書』の著者、書籍『詳説 データベース』監訳者）をゲストに迎えたオンラインイベントを開催します。 RDBとNoSQLの歴史的背景を踏まえつつ、NewSQLの設計思想や最新動向、そしてTiDBの実践的活用事例を徹底解説。豪華著者陣と共に、次世代データベースの概念を「実践」へとつなげるヒントを探ります。

■本講演の内容

オルトプラスでは、運用6年目を迎える安定稼働中のゲームタイトルを、なぜAmazon AuroraからTiDBへ移行したのか。その背景や選定理由、移行作業における具体的な工夫について解説します。また、本番移行直後のトラブル対応やTiDB Cloud APIを活用した運用自動化、NewSQLならではの強みについても実例を交えてご紹介いたします。

■本講演タイトル

AuroraからTiDBへ！！安定運用タイトルで挑んだTiDB移行とNewSQLの可能性

■本講演時間

12月11日（木）14:10 ～ 14:50 （オンライン開催／Zoom配信）

※本講演の内容及び時間等は予定であり、変更される場合があります。

■本イベント詳細URL

https://pingcap.co.jp/why-newsql/

■登壇者

株式会社オルトプラス 技術部 エンジニアマネージャー 浦谷和茂

■登壇者プロフィール

2023年に株式会社オルトプラスへ入社。

「笑顔あふれるセカイを増やす」というパーパスをモットーに、エンジニアマネージャー／テックスペシャリスト／SREリーダーとして、楽しく働ける環境づくりに日々取り組んでいます！！

■本イベント概要

名称：NewSQLデータベースでどう変わる？

開催日時：2025年12月11日(木) 12:00 - 15:00 (開場 11:50)

形式：オンライン配信

主催：PingCAP株式会社

U R L：https://pingcap.co.jp/why-newsql/

■本書籍『NewSQL徹底入門』概要

書籍名：NewSQL徹底入門 分散DBのアーキテクチャからユースケースまで

発売日：2025年12月26日予定

出版社：講談社

価格：3,300円（税込み）

販売方法：全国書店及びオンライン書店にて販売

