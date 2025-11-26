「医療・健康おおさか産学官連携フォーラム2026」を開催します！（2026年1月27日（火））

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

平素より、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の研究業務につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、大阪府、関西医薬品協会等と連携し、標記のフォーラムを開催しますのでお知らせ致します。

参加をご希望の方は、以下のリンク先よりお申し込みください。

皆様の参加をお待ちしています。

日時

令和8年1月27日（火）午前10時30分～午後4時

場所

ライフサイエンスハブウエスト（LINK-J） ４階 カンファレンスルーム

（大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビルディング）

・オンライン併用（Zoomウェビナー）

参加費

無料

参加申込

フォーラムのプログラム、参加申込み方法はこちら(https://kpia.info/2026/)を御覧ください。

オンライン参加の場合は、事前にZoom（ソフトウェア）をインストール願います。なお、ソフトウェアをインストールできない場合は「ブラウザから参加」も可能です。

主催

医療・健康おおさか産学官連携事業実行委員会

（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、大阪府、関西医薬品協会、彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会、（公財）千里ライフサイエンス振興財団）、（一社）健都共創推進機構）

後援

内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、日本製薬工業協会、ＮＰＯ法人近畿バイオインダストリー振興会議、バイオコミュニティ関西、（一社）大阪府医師会、（一社）大阪府薬剤師会、（一社）大阪薬業クラブ、大阪商工会議所、（株）日本政策金融公庫、（一社）ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン、（一社）未来医療推進機構

