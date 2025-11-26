Roktが国内パートナーを表彰する「Rokt Ecommerce Partner of the Year Awards 2025」の受賞企業を発表

Rokt合同会社

Eコマーステクノロジーのリーディングカンパニー、Rokt（ロクト｜本社：米ニューヨーク、CEO：ブルース・ブキャナン）は、11月25日に開催されたパートナー向けのイベント「The Future of Ecommerce Summit」において、「Rokt Ecommerce Partner of the Year Awards 2025」の受賞企業を発表しました。

RoktのパートナーであるEC事業者を対象として2度目の開催となる「Rokt Ecommerce Partner of the Year Awards」は、Eコマース業界におけるさらなる価値の創造を支援するRoktが主催するアワードです。本アワードでは、過去1年間においてRoktとのパートナーシップを通じて、国内リテールメディアネットワークの強化と拡大に貢献し、消費者と広告主の双方に価値を提供する優れた取り組みを行ったEC事業者を表彰いたしました。

アワードカテゴリとそれぞれの受賞パートナー企業、および選定理由は以下の通りとなります。

Beetroot Award（最優秀パートナー賞）｜株式会社メルカリ

日本最大のフリマアプリ「メルカリ」においてRokt Thanksをスピーディに導入・拡大し、高いユーザーエンゲージメントと収益性を実現。豊かなトランザクションモーメントを創出し、Rokt Platformの価値向上に大きく貢献いただきました。Roktのブランドカラー「ビートルート」にちなんで名付けられた本アワードは、特に豊かな顧客体験を実現したパートナーに贈られます。

Conquer New Frontiers Award（イノベーション賞）｜イオンエンターテイメント株式会社

全国で有数のスクリーン数を誇るイオンシネマのチケット予約サイトにおいてRokt Thanksを活用し、堅実かつ丁寧に新たな収益源を開拓。トランザクションモーメントの可能性を広げていただきました。

Conquer New Frontiers Award（イノベーション賞）｜株式会社NTTドコモ

dショッピングにおいて、ドコモ経済圏の強みとRoktのテクノロジーを融合。購買完了ページを通じてユーザーにとって価値あるオファーを提供し、顧客体験の質を高めるとともに、ビジネス成果にもつなげていただきました。

Conquer New Frontiers Award（イノベーション賞）｜楽天グループ株式会社

Rokt ThanksとRokt Adsを戦略的に併用し、顧客獲得と収益機会の両面からRoktのエコシステムを活用。Digital Retail Media Conferenceの共同主催をはじめ、デジタルリテールメディアの価値を業界全体に発信し、認知の拡大と成長に大きく貢献いただきました。

Better Together Award（協業活動賞）｜株式会社千趣会

通販サイト「ベルメゾン」における購入完了ページの活用に加え、事例紹介や共同マーケティングへのご協力を通じて、Roktとのパートナーシップの深化および、継続的な成長と相互価値の創出にご尽力いただきました。

Better Together Award（協業活動賞）｜株式会社エニグモ

出品数650万点以上を揃える越境ECサイト「BUYMA」において高いeCPMを実現し、先進的な導入事例としての紹介にもご協力いただきました。ハレの日のサービスとして同社が設計する、感動する購入体験の一つとして、新たな収益機会の可能性を共に切り拓いていただきました。

Better Together Award（協業活動賞）｜九州旅客鉄道株式会社

鉄道の価値向上と経営体力強化を目指す全社横断の「未来鉄道プロジェクト」において、Rokt Thanksを導入。鉄道利用者とのデジタル接点を新たな収益機会へと変革し、顧客体験の向上と事業成長を実現しました。この取り組みはRoktとのパートナーシップが生み出す新たな価値を示す象徴的な成果となりました。

「Rokt Ecommerce Partner of the Year Awards 2025」授賞式の様子

Rokt 日本法人代表 三島健 コメント

今年も素晴らしいパートナー企業の皆様を「Rokt Ecommerce Partner of the Year Awards」で表彰できることを、大変嬉しく思います。

2025年は、日本におけるリテールメディアの進化がさらに加速した年でした。Roktのパートナー企業の皆様は、リアルタイムの関連性を活用し、トランザクションモーメントの可能性を最大限に引き出す取り組みを進めてくださいました。

受賞企業の皆様は、Roktのテクノロジーを通じて、ECサイト上の購入完了時における“瞬間”において、新たな収益源を創出し、ブランドロイヤルティを醸成することに成功されています。

今回の受賞が、今後さらに多くの企業様にとって、Eコマースの顧客体験を変革するきっかけとなることを期待しています。

Roktについて

Roktは、Eコマース分野におけるグローバルリーダーとして、Eコマースで最も重要な、「買い物客が購入を行う瞬間」にフォーカスし、リアルタイムで関連性の高いオファーを提供します。RoktのAI「Brain」とEコマースネットワークは、数十億件に及ぶ「購入の瞬間」を支え、数億人規模の顧客をつなげており、Live Nation、Macy’s、AMC Theatres、PayPal、Uber、Hulu、Staples、Albertsons、HelloFreshなど、世界有数の企業とパートナーシップを結んでいます。

本社はニューヨークにあり、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域にオフィスを展開しています。詳細については、Rokt.com/jpをご覧ください。