白岳しろ40周年記念！浜松町に“おつかれさま。”様々な方に寄り添う想いを巨大看板に掲出

高橋酒造株式会社

高橋酒造株式会社(本社:熊本県人吉市)は、本格米焼酎「白岳しろ」の発売40周年を記念し、2025年11月21日(金)より東京都港区浜松町の「エムプレスビル」に大型ビル看板広告を掲出いたしました。

【掲出の背景・目的】

40年の感謝を込めて、働く人々へ"おつかれさま。"のメッセージ

「白岳しろ」は1985年の発売以来、日々頑張る人々の"おつかれさま"のひとときに寄り添い続けてきました。40年という歳月の中で、時代は大きく変わり、働き方も変化しましたが、一日を頑張った後に感じる「おつかれさま」の瞬間は、今も昔も変わりません。発売40周年を迎える本年、ビジネスパーソンが行き交う東京・浜松町の地に、40年間支えてくださったお客様への感謝と、これからも変わらず寄り添い続けるという想いを込めた大型看板を掲出いたします。

かつての歴史あるエリアへの再登場

高橋酒造は、かつて同エリアに看板を設置していた歴史を持ちます。今回、40周年という節目に再びこの地に戻り、東京で働く方々、東京を訪れる方々に「白岳しろ」の魅力を発信してまいります。

東京モノレールの車内からもご覧いただける「おつかれさま。」の看板を通じて、一日を終えた多くの方々に、ふとした瞬間のやすらぎを感じていただければ幸いです。

【掲出概要】

＜掲出開始日＞

2025年11月21日(金)～

＜掲出場所＞

東京都港区浜松町2-9-6 エムプレスビル

＜看板サイズ＞

・正面:高さ10,000mm×幅9,000mm(90.00平方メートル )

・側面:高さ10,000mm×幅5,000mm(50.00平方メートル )

＜キャッチコピー＞

「おつかれさま。」

＜視認ポイント＞

・JR浜松町駅から徒歩圏内

・東京モノレール車内から視認可能

・羽田空港アクセスルート上に位置

【看板の特徴】

抜群の視認性

・高さ約10ｍ×幅約10ｍの大型サイズで、浜松町エリアで高い存在感を発揮

・JR浜松町駅から徒歩圏内、東京モノレール車内からも視認可能

・羽田空港と都心を結ぶ東京モノレール利用者(ビジネス・観光客)へ訴求

心に響くメッセージ

「おつかれさま。」という温かいメッセージで、日々頑張るビジネスパーソンや東京を訪れる方々の心に寄り添います。

【商品概要】

40周年を迎えた高橋酒造の代表銘柄。

どんな料理にも合い、素材本来の良さや味わいを引き出す食中酒です。上品な香りと軽やかな口あたり。そして透明感のあるすっきりとした味わいの淡麗タイプ。ロック、水割り、ハイボールはもちろんですが、お茶やウーロン茶、トマトジュースで割るのもおすすめです。

■白岳しろ 商品概要

参考小売価格：1,405円（税込）

商品名：本格米焼酎 白岳しろ 720ml

発売エリア：全国、HAKUTAKE ONLINE SHOP

分類：本格焼酎

原料：米（国産）、米こうじ（国産米）

内容量：720ml

アルコール度数:25度

蒸留方法：減圧蒸留